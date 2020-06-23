La pandemia se está acelerando; a nivel global se registraron más de 150 mil casos, el número más alto que se ha registrado en un solo día. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó el pasado viernes que la pandemia del COVID-19 se esta acelerando, pues los nuevos casos registrados en un día superaron los 150 mil el día jueves 18 de junio. Llama la atención que más de la mitad de los nuevos casos reportados provienen del continente americano, aunque Tedros Adhanom dijo en conferencia que el sur de Asia y Medio Oriente también representan números significativos en estos nuevos casos. En este sentido, la OMS advirtió el viernes de un aumento en los casos y fallecimientos por COVID-19 en América, por lo que el continente que se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con especial atención en Brasil, seguido por Estados Unidos. El presidente de la OMS advirtió que “estamos en una fase nueva y peligrosa” por lo que mencionó que todavía se necesitan medidas para restrictivas para detener la pandemia. También dijo que es comprensible que tanto las personas como los gobiernos estén hartos de seguir la cuarentena; sin embargo alertó que el virus todavía se está “propagando rápidamente”. El día de hoy, el director general de la OMS advirtió a la comunidad internacional que la pandemia de coronavirus sigue acelerándose, pues el primer millón de infecciones tardó tres meses en ocurrir, mientras el segundo sucedió en tan sólo ocho días. “Sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y, en muchos países, política. Sus efectos se sentirán durante décadas”, dijo en conferencia virtual. En este sentido, es importante resaltar que las medidas que se impusieron desde un principio deben seguir siendo tomadas por la ciudadanía para evitar la propagación del virus: distanciamiento social, en el caso de que se pueda cumplir, el uso de máscaras y el lavado de manos constante. Se trata de acciones que se tendrán que incorporar a nuestra vida diaria.
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