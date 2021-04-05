López Obrador anunció el acuerdo sobre la reforma al outsourcing y reparto de utilidades, pero no expuso los detalles del acuerdo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un ...

López Obrador anunció el acuerdo sobre la reforma al outsourcing y reparto de utilidades, pero no expuso los detalles del acuerdo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia de subcontratación y reparto de utilidades. A través de un comunicado, López Obrador informó que hoy se realizó una reunión en Palacio Nacional, en la que participaron representantes sindicales, empresariales y del gobierno.

AMLO anuncia acuerdo sobre reforma al outsourcing

El mandatario también compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que anunció el acuerdo sobre la reforma al outsourcing derivado de la reunión. Sin embargo, no expuso los detalles del acuerdo. https://twitter.com/lopezobrador\_/status/1379125149157351428

Personas que participaron en la reunión

La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional y participaron representantes de los sectores sindical y empresarial, y del gobierno federal. Entre las personas que participaron en la reunión se encuentran las siguientes:

Representantes del gobierno federal

Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación.

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del ejecutivo federal.

Carlos Torres Rosas, secretario técnico de Gabinete.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS.

Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno.

Representantes de los trabajadores

Abel Domínguez Azuz, presidente de la Confederación de Trabajadores y Campesinos.

Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

Rodolfo G. González Guzmán, secretario general de la CROM.

Tereso Medina, secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila (CTM Coahuila).

Francisco Hernández Juárez, secretario general de la UNT.

Genaro Leal Cavazos, coordinador nacional de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos.

Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC.

Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.

Representantes de los empresarios

Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

José Medina Mora, presidente de la Coparmex.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.

José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco- Servytur.

Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del CCE.

Representantes del poder legislativo

Senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Senadores.

Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco.

Senador Ricardo Monreal Ávila.

En su conferencia mañanera, al ser cuestionado sobre su intención de eliminar el outsourcing, López Obrador dijo que se terminarían todas esas contrataciones, pero aclaró que la eliminación de dicha figura es parte de un proceso.

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