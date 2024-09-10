En los comunicados, la autoridad invitó a las personas físicas del RESICO a cumplir con sus obligaciones fiscales Durante los días 5 y 6 de septiembre de 2024, el Servicio de Administración Tributa...

En los comunicados, la autoridad invitó a las personas físicas del RESICO a cumplir con sus obligaciones fiscales Durante los días 5 y 6 de septiembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió comunicados masivos a los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). En los comunicados masivos se invitó a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. Según reporta Fiscalia, los comunicados señalan de forma general, la siguiente información: Los contribuyentes personas físicas que hayan optado por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, entre sus obligaciones fiscales cuentan con la de presentar pagos provisionales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago y, si realizan actos o actividades afectos a IVA, deben presentar también esa obligación fiscal. Por lo anterior y al considerar que ante el RFC mantienes obligaciones fiscales afectas al Régimen Simplificado de Confianza personas físicas, se informa que no has dado cumplimiento a la(s) declaración(es) que corresponde(n) a la(s) siguiente(s) obligación(es) fiscal(es) por el(los) siguiente(s) periodo(s): Cumple a la brevedad con la presentación de las declaraciones en sat.gob.mx:

Selecciona la opción Personas y da clic en el apartado Declaraciones / Ver más / Régimen simplificado de confianza / Presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos. Régimen Simplificado de Confianza y oprime INICIAR .

. Ingresa a la aplicación con RFC y Contraseña o e.firma y llena los datos que solicita la declaración.

Envía y obtén el acuse de recibo de tu declaración y, en su caso, la línea de captura para realizar el pago correspondiente en el banco.

Además, la autoridad advierte que el incumplimiento de las obligaciones puede:

Incrementar el impuesto que te resulte a cargo, sumando actualizaciones y recargos por falta de pago oportuno

Sanciones con multas por no presentar las declaraciones

Restricción temporal del Certificado de Sello Digital, tras la omisión de tres o más pagos mensuales en un año calendario, consecutivos o no.

Adicionalmente, debe señalarse que la omisión de tres o más pagos mensuales en un año calendario consecutivos o no, implica la expulsión del RESICO. En su texto, Fiscalia explicó que en el comunicado, la autoridad indica que el contribuyente podrá presentar la aclaración de la ficha de trámite 128/CFF - “Aclaración de requerimientos de obligaciones omitidas o comunicados para promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones”.