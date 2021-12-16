La última vez que la junta del banco central aumentó 50 puntos la tasa de referencia fue en febrero de 2017 En una votación dividida, la junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió incrementar su tasa de referencia en 50 puntos base para dejarla en 5.5%, como una medida de respuesta a la inflación que es de las más altas en dos décadas. La última vez que la institución aumentó 50 puntos la tasa fue en febrero de 2017. A través de un comunicado, el Banxico informó que las presiones inflacionarias globales e internas continúan afectando a la inflación anual general y subyacente, las cuales durante noviembre registraron 7.37% y 5.67%. “Magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la inflación y a los factores que la determinan, el riesgo de que se contamine la formación de precios y los retos por el apretamiento de las condiciones monetarias y financieras globales”, menciona el documento. Además, agrega, “con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3 por ciento dentro del horizonte de pronóstico”.

Su proyección de inflación

De la misma manera, Banxico revisó al alza su proyección de inflación para el cuarto trimestre del año, con lo que se prevé que se posicione en 7.1% desde el 6.8% anterior, y proyecta que converja en la meta puntual de 3% hasta el cuarto trimestre de 2023. En cuanto a la inflación subyacente es considerada como un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, también se revisó el alza en su pronóstico para cierre de año, el cual va de 5.5 a 5.6%. La institución mencionó que la inflación global siguió aumentando debido a los cuellos de botella en la producción, la recomposición de gastos a las mercancías, los precios elevados de alimentos y energéticos y la recuperación de algunos servicios.

La votación

Quienes votaron a favor del incremento en la tasa fueron el gobernador Alejandro Díaz de León, junto con los subgobernadores Irene Espinoza, Galia Borja, Jonathan Heath; mientras que Gerardo Esquivel votó a favor de crecer 25 puntos base. Por su parte, la directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller, mencionó a través de Twitter que "la inflación no estaba para menos. La última vez que el Banco de México la subió en 50 puntos base fue el 9 de febrero de 2017. El peso mexicano se aprecia de manera significativa tras el anuncio. Bien a la Junta de Gobierno por esta decisión". En tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo ayer sin cambios su tasa de referencia la cual va de cero y 0.25%, no obstante, mencionó que pondrá fin a sus compras de bonos de la era de pandemia en marzo de 2022, así como que hará tres alzas de tasa de interés de un cuarto de punto para el siguiente año, siendo su vía de salida a las políticas que adoptó a inicios de la pandemia. En cuanto a Banxico, el próximo anuncio de política monetaria está programado para el 11 de febrero de 2022, periodo en el cual Victoria Rodríguez Ceja reemplazará al actual gobernador del organismo, Alejandro Díaz de León, esto después de su nombramiento por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

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