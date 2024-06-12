30 iniciativas de reformas laborales se quedaron en el proceso legislativo, entre ellas la ampliación del permiso de paternidad, la licencia menstrual y duplicar el aguinaldoClaudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer que gana unas elecciones presidenciales en México, y lo hizo en una jornada electoral histórica que arrojó una aplastante victoria para el partido del gobierno, Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En este contexto, la conformación del Congreso de la Unión para el nuevo Gobierno de México, encabezado por la próxima presidenta, favorecerá que se retomen las reformas laborales que habían quedado pendientes, de acuerdo con expertos consultados por Reforma.

Reducción de jornada laboral

Jorge Sales, abogado laboral, dijo al diario que principalmente, se buscará aprobar la reducción de jornada laboral antes de que asuma el cargo la virtual presidenta. El objetivo de esta medida sería evitar que inicie de manera hostil con el sector empresarial. Esto se debe a que hubo mucha resistencia por parte de la iniciativa privada para que se aprobara dicha reforma. El especialista advirtió que se quedaron en el proceso legislativo 30 iniciativas de reformas laborales, como la antes mencionada, la ampliación del permiso de paternidad, la licencia menstrual y duplicar el aguinaldo. Germán de la Garza, socio director en Fisher & Phillips, agregó que la reforma de reducción de la jornada tiene un impacto económico muy importante para las empresas y, si las siguen apretando de una manera poco planeada, puede haber repercusiones. "Tienen que ser cuidadosos en la forma que la implementen, como tomar en cuenta el tema de la gradualidad", consideró.

Reformas que presentó López Obrador

Es especialista anticipó que en septiembre, cuando entre la próxima legislatura, lo más probable es que se intente aprobar el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, por lo que es posible que se retomen las laborales una vez que Sheinbaum asuma el cargo de presidenta. "Hay otra reforma que está en la agenda de la presidenta virtual: ella habló de dar Seguro Social obligatorio a repartidores de aplicaciones digitales. Es otra reforma que debemos esperar y no es constitucional, sino una reforma a la Ley Federal del Trabajo", consideró Sales.