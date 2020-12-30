De acuerdo con especialistas, en la industria de la construcción el 90% de las empresas no podrá contratar de manera directa al personal. A inicios de diciembre, el presidente Andrés Manuel López O...

De acuerdo con especialistas, en la industria de la construcción el 90% de las empresas no podrá contratar de manera directa al personal. A inicios de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la discusión sobre la reforma al outsourcing empezará durante el próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero de 2021. “Muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar el proceso de consulta, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no va a haber tiempo (este año), eso se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso que nos espere, de modo que la iniciativa que están analizando pueda ser mejorada, enriquecida, a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue”.

Necesidades específicas

Desde que se anunció la prórroga, una de las preocupaciones que más ha llamado la atención es que debe darse un tratamiento diferente a la subcontratación en cada industria. Específicamente, en construcción y vivienda. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, consideró que si bien hay compañías que han abusado de este esquema, la reforma debe reforzar la vigilancia. Pero dijo que no debería perjudicar a todos los sectores, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. En el mismo sentido, el presidente de la Comisión Nacional de Vivienda de la Coparmex, Roberto Anda, dijo que en el tema de la vivienda y la construcción en general, como cada uno de los procesos tiene una alta especialidad en el proceso productivo, los desarrolladores no pueden tener tantos especialistas contratados en la nómina de una misma empresa. A menos que fueran empresas muy grandes.

Construcción podría ser la industria más afectada

De acuerdo con especialistas, la industria de la construcción podría ser la más afectada por la medida. En entrevista con Reforma, Juan Pacheco, socio director de la firma De la Paz Costemalle-DFK, dijo que el 90% de las empresas no podrá contratar de manera directa al personal.

Por otro lado, será más difícil encontrar trabajadores, ya que su actividad no puede ser la misma que la razón social de las empresas. Esto se debe a que, hasta el momento, la reforma dice que solamente se podrá subcontratar empleados especializados. En entrevista con el mismo medio, Mario Navarrete, socio director en Carbajal Bermúdez Abogados, explicó que los más afectados serán los trabajadores de esta industria. Ellos tendrán menos puestos disponibles y será más complicado encontrar empresas que cumplan con las leyes.

Con información de Reforma https://reforma.com/EFLvbr/impactaria-mas-a-obras-prohibir-el-outsourcing/

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