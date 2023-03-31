El fisco informó que el CFDI de nómina 4.0 será obligatorio hasta el 1 de julio y los contribuyentes del RESICO tendrán tres meses más para tramitar su e.firma y activar el Buzón tributario El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer dos prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las mismas y dar una mejor atención al contribuyente. Mediante un comunicado, el SAT anunció que los contribuyentes que emiten Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina estarán obligados a expedirlos en su versión 4.0, a partir del 1 de julio de 2023, lo que les da tiempo suficiente para prepararse y adaptarse a esta nueva normativa. El plazo de conviviencia entre la versión anterior y la 4.0 vencía hoy, 31 de marzo. https://twitter.com/SATMX/status/1641955335492468736 Asimismo, las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) deberán contar con e.firma y Buzón Tributario, con medios de contacto actualizados, a partir del 1 de julio de 2023. De esta manera, el SAT dio tres meses más para que los contribuyentes cumplan con esta obligación. No habrá prórroga a la declaración anual Aunque muchos contribuyentes lo esperaban, el fisco no dará una prórroga para la presentación de la declaración anual de personas morales, cuyo plazo límite es el próximo 3 de abril. La ampliación del plazo límite no llegó pesar de la petición del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de otorgar una extensión, debido a los problemas que ha presentado el aplicativo para la declaración anual del SAT.