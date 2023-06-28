A partir del 1 de agosto de 2023 empezarán a aplicarse sanciones por la omisión o llenado incorrecto de la Carta Porte. La Carta Porte como complemento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, es un documento que ampara el transporte y la legal tenencia de mercancías. Debido a la inseguridad, algunos sectores han solicitado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) no incluir como obligatoria información sensible, tal como nombres de los operadores, direcciones, valor y tipo de la mercancía, entre otros. Pero de acuerdo con Alberto Ruiz, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), en la Carta Porte hay requisitos que no son obligatorios, como datos sensibles del domicilio. El especialista dijo a Reforma que existe resistencia por parte de los transportistas, principalmente, porque se pedirán detalles del conductor, mercancía transportada, puntos de entrega, entre otros. Sin embargo, hay algunos campos a llenar, en las distintas secciones de domicilio que se registran en el formato electrónico de la Carta Porte, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha señalado que son opcionales, como el municipio, colonia y localidad. También el tipo de carro, matrícula y peso de la carga. Igualmente lo son el lugar donde se realizó el contrato por la prestación de servicios de traslado de bienes y/o mercancías por vía aérea con el cliente y la información de la póliza del seguro de protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación. Los únicos campos obligatorios son: país, estado y Código Postal. "El exceso de información no es del todo cierta, porque en los instructivos de llenado, que se dieron a conocer en enero pasado, hay campos que no son obligatorios, son de carácter opcional. "Entonces, mencionan que se pone en riesgo la seguridad por toda esa información que se debe exponer en este documento, pero se desconoce que no todos deben ser compartidos públicamente y el desconocimiento está generando esa resistencia", dijo el integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del CCPM.

Con información de Reforma.