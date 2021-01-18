La recaudación de plataformas digitales consigue mejores resultados que los esperados por el SAT. Entre junio y octubre del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 5,650 ...

La recaudación de plataformas digitales consigue mejores resultados que los esperados por el SAT. Entre junio y octubre del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 5,650 millones de pesos a través de plataformas digitales. Con esto, superaron la meta establecida de 4,400 millones de pesos para todo el segundo semestre. Como reporta El Sol de Toluca, esta fue la recaudación de IVA e ISR:

IVA: 4,507 millones de pesos.

ISR: 1,142 millones de pesos.

Hasta el 30 de diciembre de 2020 hay 70 empresas digitales registradas en el padrón de SAT. Para 2021, Hacienda espera recaudar cerca de 100 mil millones de pesos de todas estas compañías. También hay que notar que en 2021 las plataformas que no cumplan podrán ser desconectadas. Estas son las tasas de retención que se usarán este año según el tipo de plataforma:

Servicio Tasa de retención de ISR Transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes 2.10% Hospedaje 4% Enajenación de bienes y prestación de servicios 1%

Y estas son las razones por las cuales se puede bloquear a una plataforma:

Si no retienen y enteran el impuesto al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si no se inscriben al padrón de contribuyentes.

Si no designan algún representante legal en México.

Si no registran un domicilio fiscal.

Si no tramitan la e.firma.

Si no presentan declaraciones informativas.

Para esto, el SAT deberá informar a las empresas digitales que hubo un incumplimiento. Éstas contarán con un plazo de 15 días para ponerse al corriente. De lo contrario, una vez cumplido el plazo, la autoridad podrá emitir la orden de bloqueo temporal a través de un funcionario público. A su vez, los concesionarios tendrán un plazo de 5 días para hacer el bloqueo temporal. De acuerdo con varios especialistas, este tipo de medidas ayudarán a que más plataformas se pongan al corriente, lo que aumentará la recaudación. Con información de El Sol de Toluca https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/sat-rebasa-meta-de-recaudacion-en-plataformas-impuestos-isr-iva-shcp-6255211.html

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