Jorge Yáñez es señalado por declarar al fisco ingresos por 34 millones, pero una auditoría reveló que fueron más de 115 millones de pesos Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas de Emilio Lozoya y su entonces esposa Marielle Helene Eckes, está siendo buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a una presunta defraudación fiscal de 28 millones 150 mil 800 pesos. Este es el segundo contador del matrimonio Lozoya-Eckes contra el que la FGR ha ejercido acción penal. En octubre de 2020, Francisco Javier Serafín Villalobos, el primer contador, fue imputado por una presunta defraudación fiscal de 3 millones 113 mil pesos, pero no fue vinculado a proceso por falta de elementos. Sin embargo, la suerte ha sido diferente para Yáñez Polo. El juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente ordenó la aprehensión de Yáñez Polo por el delito de defraudación fiscal equiparada. Se le acusa de declarar al fisco, de 2014 a 2018, una cantidad de ingresos menor a la percibida. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que declaró ingresos acumulables por 34 millones 215 mil 928 pesos, pero una auditoría reveló que fueron 115 millones 243 mil 934.13 pesos. La imputación indica que en 2014 dejó de pagar un millón 859 mil 927.97 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR); en 2015, fueron 3 millones 625 mil 516.77 pesos y, al año siguiente, 9 millones 753 mil 607.97 pesos. En 2017, evadió 6 millones 627 mil 808.47 pesos de ISR y en 2018, otros 6 millones 283 mil 939.20 pesos. La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó cinco querellas contra Yáñez Polo en abril y junio de 2020 ante la Fiscalía de Control Competencial de la FGR. A pesar de que inicialmente se solicitó un citatorio para una audiencia en septiembre del mismo año, Yáñez Polo decidió huir. En la audiencia, el juez de control le dictó prisión preventiva justificada y ordenó su ingreso voluntario al Reclusorio Oriente, pero Yáñez Polo no lo hizo. La Fiscalía posteriormente solicitó que fuera declarado como sustraído de la justicia y el juez autorizó su captura.
SAT
Acusan de defraudación fiscal a contador de Emilio Lozoya
Jorge Yáñez es señalado por declarar al fisco ingresos por 34 millones, pero una auditoría reveló que fueron más de 115 millones de pesos Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas de Emilio Lozoya...