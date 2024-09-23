La Corte ha programado revisar los amparos de Grupo Elektra para los días 2 y 9 de octubre, relacionados con sentencias previas que confirman la legalidad de los créditos impuestos por el SAT El litigio fiscal contra las empresas de Ricardo Salinas Pliego, por un adeudo de casi 35 mil millones de pesos, se resolverá después de que Andrés Manuel López Obrador termine su mandato, a pesar de los esfuerzos del Presidente por acelerar el proceso. En su conferencia matutina, el Mandatario informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya incluyó el caso en su agenda, pero el fallo no se espera hasta las primeras semanas de octubre, cuando Claudia Sheinbaum ya haya asumido la presidencia. López Obrador lamentó no ver resuelto el asunto en su sexenio, a pesar de que la deuda está plenamente comprobada. “Ya está enlistado el caso, pero no es un tema de si existe o no el adeudo, eso ya quedó claro. Lo que se va a revisar son dos expedientes: uno de 2 mil 500 millones y otro de 25 mil millones. Con intereses y otros cargos, esto sumará unos 35 mil millones de pesos”, explicó el Presidente.

Salinas Pliego perdería el litigio

La Segunda Sala de la Corte ha programado revisar los amparos de Grupo Elektra para los días 2 y 9 de octubre, relacionados con sentencias previas que confirman la legalidad de los créditos impuestos por el SAT durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Según fuentes judiciales, los proyectos de los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán desestiman los recursos de Elektra, lo que resultaría en un duro golpe para la compañía. Basta con que tres votos avalen este dictamen para que la empresa de Salinas Pliego deba cubrir la deuda, aunque puede negociar un pago en 36 mensualidades, abonando un 20% del total al inicio.

"Ya es cosa juzgada"

López Obrador insistió en que el caso debería ser considerado “cosa juzgada” y que la Suprema Corte no tendría que haberse involucrado nuevamente. “La Corte ya no es competente, ya pasó por tribunales y el expediente fue revisado. No es un problema de constitucionalidad. El recurso fue admitido indebidamente”, reclamó el Presidente. Aunque se espera un revés judicial para Salinas Pliego, el proceso no estará resuelto antes del 30 de septiembre, cuando AMLO entregará la banda presidencial. López Obrador ha criticado abiertamente el manejo del Poder Judicial en este y otros casos, señalando al ministro Luis María Aguilar de retener los expedientes en su despacho.

El retiro de AMLO y su desconexión de la política

Cuando se emita la resolución, el Presidente ya no estará en el cargo. Desde Palenque, Chiapas, López Obrador aseguró que se mantendrá desconectado de la política y los medios, enfocado en escribir un libro sobre el conservadurismo en México. “Para entonces ya estaré en Palenque y no me voy a enterar porque me jubilo, apago el radio, la televisión y también el internet. Quizá solo lo prenda para ver un partido de béisbol”, afirmó con su característico humor.

La deuda en aumento

El SAT ha informado que la deuda del empresario ha crecido significativamente, pasando de 30 mil millones a 63 mil millones de pesos debido a intereses y recargos acumulados. Aunque el adeudo original era de 18 mil 455 millones, el conflicto ha escalado, exacerbado por los intercambios públicos entre López Obrador y Salinas Pliego. En 2022, Elektra ya perdió un caso similar, por el cual tuvo que pagar más de 2 mil 600 millones de pesos al SAT. Este nuevo desenlace será otro golpe millonario para el magnate de TV Azteca.