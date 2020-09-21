Durante la gestión de la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha habido más inhabilitaciones a funcionarios que entre 2013 y 2016. El órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciará procesos de investigación en contra de 63 servidores públicos de todos los niveles, presuntos de incurrir en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Según el organismo hacendario, estos presuntos actos de corrupción repercutieron directamente en la recaudación tributaria, ya que los funcionarios investigados habrían incurrido en irregularidades en el ejercicio de sus funciones al frente de la fiscalización. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), tan sólo en la administración de la actual titular del SAT, Raquel Buenrostro, ya ha habido más inhabilitaciones que el total entre 2013 y 2016, que fue de apenas 21. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/cambio-a-regla-fiscal-antiabuso-iguala-procedimientos-penales-y-administrativos-especialistas/ El órgano interno de control del SAT asegura haber recibido información sobre los actos, omisiones y delitos en los que habrían incurrido estos funcionarios y que afectaron el cobro oportuno de impuestos. El pasado 5 de agosto, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dijo que existe un pacto entre factureras y funcionarios públicos para defraudar al fisco con alrededor 350 mil millones de pesos al año. Por ello, el órgano interno de control, que depende de la Secretaría de la Función Pública realiza las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades en contra de los funcionarios que hubieran colaborado en actos de corrupción. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/segun-la-coparmex-estos-son-los-puntos-mas-preocupantes-de-la-miscelanea-fiscal-2021/ Con información de Contralínea

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