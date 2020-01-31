En el primer año de AMLO vimos una contracción de la economía y menos ingresos públicos por impuestos generados por el consumo de los mexicanos. En 2019, los ingresos por impuestos fueron de 5.38 billones de pesos. Este representa un aumento de 1.6% en términos reales frente a 2018. Aunque sea crecimiento, no es una buena noticia. Esta fue la menor tasa de crecimiento para un primer año de gobierno desde Vicente Fox, cuando se reportó 1.4%. En cambio, Felipe Calderón reportó 5.6% de crecimiento en su primer año, y Peña Nieto, 4,2%. Uno de los aspectos que peor comportamiento tuvo en 2019 fueron los ingresos por venta de petróleo. Aunque se esperaba obtener 1.04 billones de pesos, solamente se consiguieron 955 mil millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, esto se debe a menor producción petrolera y menos ventas internas. Por otro lado, están los ingresos por cobro de impuestos. En este caso, la tasa de crecimiento fue de 0.9% y se recaudaron 3.2 billones de pesos. Este crecimiento es el más bajo para un primer año desde Ernesto Zedillo, cuando hubo una caída de 21.3%. Estos ingresos se pueden dividir de la siguiente manera:
- ISR. En 2019 se recaudaron 1.68 billones de pesos; es decir, una caída de 2.2%. No se había registrado una caída en este impuesto desde Ernesto Zedillo, cuando cayó 21%.
- IVA. En 2019 se recaudaron 933 mil millones de pesos. Esto es una caída de 2.3%.
Estos bajos ingresos obligaron a Hacienda a utilizar 125 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP). En cambio, el IEPS a gasolinas registró un incremento histórico. El año pasado recaudó 297 mil millones de pesos; es decir, 53% más que en 2018. Este es el crecimiento más grande para un primer año de gobierno. Mucho de esto se debe a que, durante 2019, Hacienda no utilizó mucho el estímulo a las gasolinas. Con información de El Economista.
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