El cobro de los impuestos en los estados representa sólo 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que los estados del país desaprovechan el cobro de impuestos locales, los cuales podrían robustecer sus ingresos para gastos en la población. Este tipo de impuestos se generan en favor de los gobiernos locales, y entre ellos destacan: el predial, el impuesto para el fomento deportivo y educacional, el impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas, el impuesto por alumbrado público, entre otros. La Cepal destacó que el cobro de los impuestos en los estados mexicanos apenas significan 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y la cifra desciende a 0.4 por ciento si se excluye a la Ciudad de México, que es la única entidad con bases tributarias tanto de estado como a nivel municipal.

Situación de los impuestos locales

De acuerdo con el informe Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de Gobierno de Países de América Latina y el Caribe del organismo, el cobro de la tenencia de autos es uno de los impuestos estatales con gran potencial recaudatorio que se ha desaprovechado en la mayoría de las entidades federativas. Asimismo, el reporte señala que tampoco se aprovechan los impuestos ecológicos y los cedulares, mismos que sólo se cobran en siete entidades federativas. Los impuestos cedulares son aquellos que pueden cobrar por la prestación de servicios profesionales, actividades empresariales y salarios de personas físicas, con tasas que van entre 2 y 5 por ciento, reporta Reforma. El diario señala que estos impuestos representan únicamente 0.2 por ciento del PIB a nivel nacional y 50 por ciento del total se concentra en apenas 31 municipios. Por otro lado, el estudio resalta que el impuesto predial es el más importante, debido a que llega a representar casi la totalidad de los impuestos en los municipios urbanos. Además, el documento señala que entre los retos del impuesto predial se destacan la falta de actualización catastral y el bajo cumplimiento por parte de la población mexicana

El CIEP lo advirtió

Como reportamos, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó en el reporte Ingresos públicos en México: hacia un nuevo sistema fiscal de 2021*,* que aumentar la recaudación local reduciría la dependencia de las transferencias federales. Esto se debe a que la recaudación local tiene el potencial de compensar al menos parcialmente las reducciones del gasto federalizado. Para 2021, el CIEP estimó que la recaudación local representaría 9.7% de los recursos públicos subnacionales, mientras que 90.3% sería gasto federalizado. Asimismo, el organismo dijo que el gasto federalizado tendría una disminución de 8.9% en términos reales, respecto de 2020. De acuerdo con Reforma, muchos municipios no alcanzan a cubrir los costos de provisión de los servicios, lo que constituye un desafío para su sostenibilidad, lo que resulta desafiante porque las entidades tienen una gran dependencia de las transferencias del Gobierno federal. Dichas aportaciones representan alrededor de 85 por ciento de los ingresos de los estados, aunque esa proporción aumenta a 88 por ciento si se excluye a la Ciudad de México.