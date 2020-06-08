Además de pagar impuestos que adeudaban, las empresas evasoras tuvieron que publicar disculpas en periódicos de circulación nacional. En febrero de este año, el Servicio de Administración Tributari...

Además de pagar impuestos que adeudaban, las empresas evasoras tuvieron que publicar disculpas en periódicos de circulación nacional. En febrero de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió oficios de liquidación contra varias empresas por impuestos vencidos, multas y recargos. Las cantidades reclamadas por el SAT llegaron a los miles de millones de pesos en varios casos. En ese momento, toda la atención se centró principalmente en tres empresas: Alsea, Walmart y América Móvil. El SAT exigió a Alsea el pago de impuestos por tres mil 881 millones de pesos (incluyendo actualizaciones, recargos y multas) por la compra de la cadena restaurantera Vips que adquirió en 2014. En el caso de Walmart, se trataba del pago de 10 mil millones de pesos por la misma operación. Por último, exigió el pago de ocho mil millones de pesos a América Móvil.

SAT obliga a las empresas a admitir sus errores

Pero no solamente las grandes empresas fueron evasores de impuestos. Según reporta El Universal, en lo que va del año, el SAT ha recuperado 28 mil millones de pesos de evasores. En muchos casos, se ha tratado de medianas empresas. Estas empresas no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que no son tan conocidas. Sin embargo, los acuerdos a los que llegaron con el SAT las obligaron a admitir en periódicos de circulación nacional que evadieron el pago de impuestos. Así, además del pago de multas y recargos, las empresas debían publicar que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También debían añadir que “se invita a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales y acercarse a las autoridades para aclarar dudas”. Estos acuerdos se hicieron antes de que entrara en vigor la reforma penal fiscal.

Empresas como Orge, S.A. de C.V.; Simec International, Perfiles Comerciales Sigosa, Siderúrgicos Noroeste y Simec Acero tuvieron que publicar el texto en los periódicos nacionales. En total, las medianas empresas tuvieron que pagar 2 mil millones de pesos al SAT.

Según El Universal, los textos estaban incluídos en la sección de avisos notariales y edictos, aunque no especifica a qué medios se refiere.

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