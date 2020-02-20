En los últimos días, el SAT ha reclamado miles de millones de pesos a los grandes contribuyentes. Desde el viernes pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estado reclamando pagos de miles de millones de pesos a empresas del rubro de grandes contribuyentes. El total que ha exigido en sólo estos días sobrepasa los 22 mil millones de pesos. Con estas medidas, Raquel Buenrostro planea conseguir uno de sus objetivos: lograr la meta de recaudación para 2020 sin aplicar una reforma fiscal.

Alsea, América Móvil y Walmart

La mañana del lunes la empresa Alsea encabezó las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sus acciones experimentaron una caída del 5,75%, pasando de 45.89 pesos a 43.25 pesos. Los títulos de la empresa tuvieron esa caída debido a que el SAT le exigió el pago de impuestos por 3 mil 881 millones de pesos (incluyendo actualizaciones, recargos y multas) por la compra de la cadena restaurantera Vips que adquirió en 2014. La empresa informó que está evaluando la respuesta al reclamo de los impuestos. Ayer, Raquel Buenrostro,jefa del SAT anunció el cobro de 8 mil millones de pesos a una empresa de telecomunicaciones. Al parecer, el SAT invitó a esta empresa líder en telecomunicaciones en Latinoamérica a que proporcionara información sobre los ejercicios fiscales de 2016 a 2019 para revisar sus pagos de ISR. Así, la empresa del rubro de grandes contribuyentes aceptó pagar los 8 mil 290 millones de pesos por ISR en esos años. Ayer, América Móvil de Carlos Slim indicó en un comunicado que el pago de 8 mil millones por ISR fue enterado al SAT en enero de 2020. Hoy se dio a conocer que el SAT reclamó a Walmart de México y Centroamérica (Walmex) el pago de 10 mil millones de pesos por la venta de Vips a Alsea. De nuevo, la empresa dijo tener la evidencia suficiente para demostrar la validez de la operación. Actualmente, Walmex está evaluando sus opciones para impugnar dicha resolución, ya sea por la vía administrativa o la judicial. Walmart ya presentó un recurso de revocación. La cantidad reclamada de 10 mil 559 millones de pesos representa el 14.9% del flujo de efectivo antes de pago de impuestos y depreciación de 2019 de la empresa. De acuerdo con especialistas, Walmart tiene la información necesaria para demostrar que cumplió con sus obligaciones. Las acciones de la empresa tuvieron una caída del 3.73% la mañana de este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras el reclamo.

¿Por qué el SAT va por ellos?

Este tipo de empresas son una muy buena fuente de ingresos para el SAT. Actualmente, de acuerdo con Buenrostro, hay más de un millón de pesos de personas morales en litigios y amparos para no pagar lo que por ley les corresponde. Esta cantidad equivale al presupuesto de los principales programas del gobierno por hasta seis años. Según estimaciones de la jefa del SAT, entre 2013 y 2018, los grandes contribuyentes solamente pagaron 2.2% de sus ingresos. En cambio, las personas físicas asalariadas pagan el 35%. El SAT clasifica a los contribuyentes según sus características particulares. En este caso, con grandes contribuyentes se refiere a aquellos —tanto privados como públicos— con un gran volumen de operaciones o que pertenezcan a un sector estratégico o relevante. El artículo 28, apartado B, del Reglamento del SAT, publicado el 24 de agosto de 2015, establece que se considera grandes contribuyentes a los siguientes:

El Banco de México, las instituciones de crédito, bolsas de valores y demás instituciones que formen parte del Sistema Financiero Mexicano. Además las sociedades integradas o integradoras autorizadas a tributar en el régimen opcional para grupos de sociedades. Son grandes contribuyentes las personas morales que en el último año hayan tenido ingresos iguales o mayores a mil 250 millones de pesos. Asimismo las personas morales que al cierre del año anterior hayan tenido acciones colocadas en la bolsa. Son grandes contribuyentes los Estados extranjeros y organismos internacionales. Los miembros del servicio exterior tanto mexicanos como extranjeros. Los servidores públicos cuando por sus funciones hayan permanecido más de 183 días en el extranjero. Las empresas productivas del Estado, el IMSS, y el ISSSTE. Además los residentes en el extranjero, incluso si son residentes de México para efectos del IVA. Las líneas aéreas y navieras extranjeras con establecimiento permantente y sus responsables solidarios. Cualquier persona física o moral con operaciones con partes relacionadas, en lo que respecta a la verificación de deducciones e ingresos acumulables. Con verificaciones de origen al amparo de tratados comerciales con México. Que acreditar impuestos pagados en el extranjero. Respecto a la repatriación de capitales y el intercambio de información fiscal con las autoridades fiscales de otros países. También cualquier residente de México, respecto a las operaciones llevadas con sujetos o entidades que se considere grandes contribuyentes, o con residentes en el extranjero. Los responsables solidarios de los sujetos mencionados anteriormente, respecto a de las obligaciones a su cargo. Así como los contadores públicos inscritos que emitan dictámenes para éstos.

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