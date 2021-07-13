El Infonavit implementó un nuevo servicio para que las empresas de servicios especializados reciban apoyo para registrarse en el REPSE.

El Infonavit implementó un nuevo servicio para que las empresas de servicios especializados reciban apoyo para registrarse en el REPSE.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente ofreció apoyo para que las empresas de servicios especializados puedan regularizar su situación fiscal, y se puedan registrar en el padrón de la Secretaría del Trabajo. Es decir, para que se puedan inscribir en el Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE). De acuerdo con la información que publicó el ombudsman fiscal, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó un nuevo servicio para que las empresas de servicios especializados reciban el apoyo.

¿Cómo se puede recibir el apoyo por videollamada?

Ingresa con tu cuenta al portal empresarial del Infonavit aquí. En el menú, localiza el apartado Centro de Atención Empresarial y selecciona la opción Agenda tu cita. Da clic en el botón Cita virtual, selecciona Videollamada subcontratación y elige el día y horario de tu preferencia. Captura tu información en el formulario, y al terminar da clic en el botón Reservar.

Las empresas que soliciten el apoyo recibirán un mensaje en su correo electrónico con la confirmación de su cita.

¿Cómo se envía una consulta online?

Ingresa con tu cuenta al portal empresarial del Infonavit aquí. En el menú, localiza el apartado Centro de Atención Empresarial y selecciona la opción Realiza tu solicitud. Da clic en el botón Servicio, selecciona Consulta, y en el campo Descripción coloca la referencia que corresponde a tu registro en la plataforma REPSE. Describe brevemente tu consulta y al terminar da clic en el botón Enviar solicitud.

El sistema dará un número de solicitud a las empresas que realicen la consulta, para que puedan darle seguimiento. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Publicación: 6 de julio de 2021.

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