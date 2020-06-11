El SAT argumenta que el IVA como impuesto ya existía, por lo que no es "nuevo", aunque no se aplicara en la práctica en este contexto. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un recor...

El SAT argumenta que el IVA como impuesto ya existía, por lo que no es "nuevo", aunque no se aplicara en la práctica en este contexto. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un recordatorio sobre la retención del impuesto al valor agregado (IVA) que empezaron a hacer las plataformas tecnológicas extranjeras a partir del 1 de junio. Recientemente, algunas plataformas digitales de streaming aumentaron los precios de sus servicios. Sin embargo, el SAT indicó que “la posibilidad de que los servicios digitales aumenten de precio no está relacionada con un nuevo tributo”. A través del comunicado que emitió, la autoridad fiscal explicó que lo anterior se debe a que el IVA ya se causaba y, por tanto, su obligación de pago ya existía. [Ley del IVA 24, fracción V]. Es decir, el SAT argumenta que el IVA como impuesto ya existía, por lo que no es "nuevo", aunque no se aplicara en la práctica en este contexto.

Inicio de vigencia de normatividad respecto de la retención de impuestos por residentes en el extranjero que prestan servicios digitales, sin establecimiento en México. pic.twitter.com/AeMXZBG6Qt — SATMX (@SATMX) May 12, 2020

La autoridad fiscal recordó que las adecuaciones a la Ley del IVA para la retención del impuesto, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de diciembre de 2019. Además, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020 incluye un nuevo Título 12, denominado “De la prestación de servicios digitales”. Las adecuaciones se hicieron con el objetivo de establecer la obligación para las plataformas digitales extranjeras de retener y enterar el IVA por sus servicios, algo que ya se aplica a empresas y plataformas mexicanas. Por eso, el SAT exhortó a las plataformas digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en territorio nacional, a cumplir oportunamente con las obligaciones señaladas en la Ley del IVA. Además, invitó a los contribuyentes a que se informen a través de canales oficiales respecto de las implicaciones fiscales de las disposiciones que entrarán en vigor a partir de junio. Puedes revisar el comunicado del SATaquí / Fecha de publicación: 12 de mayo de 2020.

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