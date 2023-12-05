Las fallas persistentes en los aplicativos del portal han resultado en multas y recargos para aquellos contribuyentes que no pueden cumplir con sus obligaciones de manera oportuna Las complicaciones derivadas de las fallas en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han afectado a un considerable número de contribuyentes desde principios de noviembre. A pesar de estas dificultades, el SAT no muestra preocupación y continúa aplicando sanciones, lo que ha generado una carga adicional para personas físicas y morales. Antonio Rodríguez, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), dijo a Reforma que las fallas persistentes en los aplicativos del portal han resultado en multas y recargos para aquellos contribuyentes que no pueden cumplir con sus obligaciones de manera oportuna. Esta situación también ha aumentado la carga administrativa, obligando a presentar declaraciones complementarias y cumplir extemporáneamente con las obligaciones fiscales, con el consiguiente costo financiero por recargos. En respuesta a esta problemática, Rodríguez instó al SAT a difundir un procedimiento que brinde certeza jurídica a los contribuyentes, permitiéndoles presentar correctamente sus declaraciones dentro de los plazos fiscales y evitando sanciones. Propuso que el SAT desarrolle un tablero en su portal de internet que permita a los contribuyentes verificar en tiempo real el estado de los aplicativos, evitando así actividades innecesarias. El presidente del ICPNL informó que en las últimas dos semanas de noviembre, los asociados reportaron diversos problemas, como la duplicación de ingresos en el aplicativo de Declaraciones y Pagos, la imposibilidad de generar facturas y complementos de pago, y fallas en el Visor de Nóminas. Estos inconvenientes, como la visualización bloqueada en el sistema del SAT y problemas para timbrar recibos de nómina, han contribuido a la complejidad que enfrentan los contribuyentes.