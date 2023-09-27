La sanción de la autoridad por no cumplir con estas tres obligaciones será la expulsión del nuevo régimen El lunes 2 de octubre de 2023 es la fecha límite para que las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) obtengan su firma electrónica (e.firma), su certificado de sello digital (CSD) y para que habiliten su buzón tributario. De acuerdo con Fiscalia, la fecha límite era el 30 de junio de 2023, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una prórroga. Esto lo hizo a través del Segundo Anteproyecto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Por eso, el 2 de octubre de 2023 es la fecha límite para que las personas físicas del RESICO cuenten con CSD, buzón tributario activo y e.firma. Esto en término de los Artículo Transitorios Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2023. Así que estos contribuyentes sólo cuentan con algunos días para cumplir estos requisitos. La pena por no cumplir con las obligaciones mencionadas, será la expulsión del RESICO.