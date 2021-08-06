El SAT compartió las dudas más comunes de los usuarios sobre el Buzón Tributario por sus redes sociales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en sus redes sociales cinco dudas que...

El SAT compartió las dudas más comunes de los usuarios sobre el Buzón Tributario por sus redes sociales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en sus redes sociales cinco dudas que considera las más comunes entre los contribuyentes sobre el Buzón Tributario. Cabe recordar que este buzón es un canal de comunicación entre la autoridad tributaria y el contribuyente, que sirve para realizar trámites, presentar avisos, recibir notificaciones, entre otros servicios. En los perfiles oficiales de Facebook y Twitter, el SAT enlistó las cinco preguntas recurrentes de los contribuyentes en formato de imágenes, las cuales son:

Si obtengo ingresos por asimilados a salarios o sueldos y salarios, pero me encuentro pensionada(o) o con licencia médica, ¿Estoy obligada(o) a habilitar el Buzón Tributario?

Si, estás obligada(o) a habilitar el Buzón Tributario, siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior hayas obtenido ingresos iguales o superiores a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.).

Me encuentro inscrita(o) en el Régimen de Asimilados a Salarios o Sueldos y Salarios, pero por el momento no tengo trabajo ¿Estoy obligada(o) a habilitar el Buzón Tributario?

Si te encuentras ante el RFC con situación de activo y en el ejercicio inmediato anterior obtuviste ingresos iguales o superiores a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.), aunque por el momento no labores, sí estás obligada(o) a habilitar el Buzón Tributario.

Ya habilité mi Buzón Tributario, ¿Cómo me entero cuando el SAT me envía algo a mi Buzón?

El SAT te enviará un aviso al correo electrónico o un mensaje de texto SMS al teléfono móvil que hayas registrado y confirmado en Buzón Tributario. Dicho aviso te menciona que tienes un mensaje/acto administrativo en tu Buzón Tributario.

¿Puedo habilitar el Buzón Tributario desde mi celular?

Sí, el formulario de registro es adaptable a dispositivos móviles

Registré mi correo electrónico y no recibo el aviso electrónico para confirmarlo, ¿Qué puedo hacer?

Verifica que tu cuenta de correo no haya llegado al límite de almacenaje o revisa la carpeta de SPAM, en algunas ocasiones, dependiendo de las políticas de tu cuenta, el correo podría desviarse a dicha carpeta. En la última imagen el SAT invita a los contribuyentes a habilitar su Buzón Tributario, si están obligados a hacerlo.

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