La autoridad fiscal informó que cerca de 35 por ciento del consumo de combustibles en el país proviene del contrabando, situación que genera pérdidas importantes. En los primeros 11 meses de 2021 el estímulo fiscal al precio de los combustibles automotrices ascendió a 79 mil 401 millones de pesos, 75 mil 955 millones más que los 3 mil 446 millones del mismo periodo de 2020, informó el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Los ingresos del país por el gravamen a la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, entre otros, se ubicaron en 371 mil 471 millones de pesos en el periodo referido, una caída del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 16 por ciento términos reales respecto a igual lapso de 2020. Según datos de la autoridad fiscal, la reducción del IEPS registrada durante el año pasado fue de 59 mil 948 millones de pesos (mdp) comparada con 460 mil 674 mdp reportados en 2020. Además, los estímulos a las gasolinas superaron 80 mil millones de pesos, monto que es 20 veces más que lo que se destinó en 2021. “Esto se explica principalmente por el contrabando, así como por el estímulo fiscal para que se eleve el precio de los combustibles”, explicó el SAT. Como parte de la Miscelánea Fiscal que entró en vigor el primero de enero, los contrabandistas enfrentarán sanciones de hasta 5 millones de pesos y sus clientes también serán acreedores de multas. Manuel Valencia, especialista en negocios del Tec de Monterrey, comentó a El Heraldo, que a pesar de que hay un excedente por el mayor precio en el petróleo, este beneficio es menor ya que el estímulo para aminorar dicho aumento en los bolsillos de los mexicanos está impactando en la recaudación. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que en los primeros nueve meses de 2021 el SAT dejó de recaudar 37 mil millones de pesos en cobro de IEPS a combustibles frente a 2020. Hay que recordar que con el aumento de precios en las gasolinas que México importa, Hacienda reduce la cuota del IEPS para mantener un control en el precio final para el consumidor. Nueve mil millones de pesos de estas pérdidas corresponden a contribuciones internas; es decir, combustibles comprados dentro de México. Por otro lado, 28 mil millones de pesos corresponden a comercio exterior; es decir, el combustible importado. El SAT informó que cerca de 35 por ciento del consumo de combustibles en el país proviene del contrabando, situación que genera pérdidas importantes. Además, explicó que la reducción más significativa en la recaudación se observa en el IEPS que se cobra a los contribuyentes por concepto de combustibles, la cual alcanzó un total de 400 mil 726 millones de pesos, una disminución en términos reales de 17.5% respecto del cierre de 2020.

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