El piloto mexicano ganó una demanda por 2.8 millones de dólares a Pemex por no cumplir con un acuerdo de patrocinio. El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, miembro de la escudería Red Bull en la ...

El piloto mexicano ganó una demanda por 2.8 millones de dólares a Pemex por no cumplir con un acuerdo de patrocinio. El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, miembro de la escudería Red Bull en la temporada 2021 de Fórmula Uno, ganó una demanda por 2.8 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex). Lo anterior se debe a que demandó por más de 56 millones de pesos a MGI Asistencia Integral, empresa filial de Pemex, luego de que incumplió con un contrato firmado en el 2018. Asimismo, un tribunal federal también determinó que MGI deberá cubrir el pago de intereses moratorios que se calcularán más adelante, de acuerdo a Reforma.

Pemex canceló contrato

Además, el mexicano denunció que la empresa canceló unilateralmente el contrato sin cumplir su obligación de proponer fechas para que participara en los eventos de publicidad pactados. No obstante, Pemex había patrocinado al piloto en temporadas previas del campeonato, pero tras el cambio de Gobierno en el 2018, la empresa estatal alegó tener otras prioridades de gasto y en 2019 ya no apareció entre los patrocinadores del corredor de 31 años.

Antecedentes

Cabe señalar que "Checo" Pérez se convirtió en diciembre del año pasado en el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula Uno en medio siglo, al vencer en el Gran Premio de Sakhir, Baréin, proeza que repitió en junio pasado, al imponerse en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, el mexicano que empezó este año con Red Bull con el holandés Max Verstappen como compañero de equipo, está concentrado en cumplir buenas actuaciones en la campaña para mejorar el quinto lugar que ostenta y, si las cosas le salen bien, apostar al tercer puesto de la clasificación de pilotos. Con información de Reforma y Infobae. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\_\_rval=1&urlredirect=/gana-checo-perez-carrera-a-pemex/ar2266643 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/28/checo-perez-gano-demanda-millonaria-a-pemex/

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