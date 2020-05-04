En el primer trimestre del año, la recaudación de IVA aumentó 13%. Los expertos dicen que fue debido a las compras de pánico. ¿Cómo será ahora que la economía se ha deprimido? En el primer trimestr...

En el primer trimestre del año, la recaudación de IVA aumentó 13%. Los expertos dicen que fue debido a las compras de pánico. ¿Cómo será ahora que la economía se ha deprimido? En el primer trimestre del año, los ingresos del gobierno por impuestos aumentaron 13.3%. Lo que más llama la atención de esto es que va en contra de la tendencia de contracción a de la economía, de acuerdo con el informe de finanzas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En total, durante el trimestre, los ingresos tributarios fueron de 1 billón 4 mil 729.3 millones de pesos. Además, se superó la meta esperada de 956 mil 515 millones de pesos. En cuanto al desempeño de cada impuesto, los datos son los siguientes:

El ISR recaudó 542 mil 062.2 millones de pesos; es decir, un aumento de 13% frente al mismo periodo de 2019.

El IVA recaudó 297 mil 757.9 millones de pesos; es decir, un aumento de 18.3%.

Por último, el IEPS a gasolinas tuvo un alza de 2.4%.

De acuerdo con los expertos, este tipo de crecimientos son atípicos. Según ellos, se deben a que en marzo empezaron las compras de pánico por el coronavirus, de manera que impulsaron el crecimiento del IVA. De acuerdo con Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, en entrevista con El Economista, en marzo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó más ventas y más consumo en sus tiendas. En cambio, el aumento del ISR se debió a un mayor número de declaraciones. En febrero, el SAT dio a conocer un programa para adelantar las declaraciones anuales, así como las devoluciones. Algo que hay que notar, según los expertos, es que esto no es un cambio en la tendencia. En estos meses, la economía del país cayó 2.4%. Por eso, estos resultados, aunque atípicos y buenos, no deberían tomarse como un cambio.

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