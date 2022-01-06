Para 2022, la sanción es del 60 a 80% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende elevar la fiscalización y la recaudación en el 2022 a través de la aplicación de multas a todo tipo de contribuyentes, de acuerdo información de Reforma. Este año, la autoridad fiscal multará a empresas que hayan declarado pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, ya que esto es considerado una práctica de elusión fiscal. La sanción va dirigida al Régimen Opcional para Grupos de Sociedades y para ello el fisco estableció una infracción en el artículo 76 del Código Fiscal que establecía una multa del 30% al 40% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda. Para 2022, la multa es del 60 a 80% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda, según el decreto con cambios a dicho Código.

De invitaciones a multas

Virginia Ríos, fiscalista y profesora de la Universidad Panamericana, aseguró al diario que actualmente están llegando requerimientos que implican multas, cuando anteriormente sólo llegaban invitaciones para cumplir con las obligaciones fiscales. De acuerdo con Reforma, el régimen fiscal permite a un grupo de sociedades encabezadas por una integradora diferir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de cada una de las sociedades hasta por tres años. "(La infracción se establece) a efecto de inhibir la conducta de aquellas sociedades que declaren pérdidas mayores a las realmente sufridas, y de ese modo cerrar posibles brechas de elusión y evasión fiscales, lo cual tendrá efectos positivos en la recaudación", informó el SAT. Además, la autoridad fiscal explicó que la sanción se aplicará porque los contribuyentes ya conocen el impacto que tienen disminuir pérdidas en su resultado fiscal, pues se trata de una conducta dolosa. "(Es) una forma para que el contribuyente no se pase de listo porque también hay empresas que gastan para poder registrar esas pérdidas y que no genere un impuesto a pagar", comentó Guillermo Mendieta, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Para Ríos, esta será una forma en la que el SAT buscará compensar una eventual caída en la recaudación tributaria, sobre todo porque hay altas posibilidades de que las personas físicas cometan faltas sin alevosía. Ramiro Ávalos, vicepresidente del área fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), coincidió que en el 2022 habrá una mayor fiscalización porque se contemplan más multas. El Código Fiscal, además establece que las multas se aumentarán conforme a las siguientes reglas:

De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que el infractor haya reincidido. De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en la comisión de la infracción se dé alguna de los agravantes señalados en el artículo 75. De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas.

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