Descubre si esta obligación aplica para pensionados y patrones de trabajadoras del hogar y evita confusiones

Descubre si esta obligación aplica para pensionados y patrones de trabajadoras del hogar y evita confusiones

El Buzón IMSS es una plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) diseñada para facilitar su comunicación con los patrones, trabajadores y asegurados.

A través del Buzón IMSS, los usuarios pueden realizar trámites, recibir notificaciones electrónicas y enviar documentación de manera digital, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

Comunicado masivo del IMSS

IDC Online identificó que el IMSS está enviando masivamente un comunicado, sin especificar el tipo de destinatario (patrones, pensionados, trabajadores, etcétera), en el que se indica que es necesario activar el Buzón IMSS antes del 1 de febrero de 2025.

En este contexto, se aclaró si este trámite aplica para los pensionados y los patrones de trabajadoras del hogar:

¿Es obligatorio para los pensionados el uso del Buzón IMSS?

No. Según el personal del Instituto, los pensionados no tienen la obligación de activar esta herramienta y el pago de su pensión no está condicionado a la habilitación del Buzón IMSS. Incluso señalan que esto se dio a conocer en el comunicado del 19 de agosto de 2024, el cual sigue vigente hasta que se indique lo contrario.

¿Los patrones de trabajadoras del hogar deben habilitar el Buzón IMSS?

En estricto sentido sí, pero de acuerdo con los Lineamientos de carácter general para la operación del Buzón IMSS, los trámites disponibles para los empleadores están enfocados a temas de Clasificación de empresas (modificaciones en el Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT); escrito de desacuerdo; consulta de siniestros laborales terminados y determinación de la Prima en el SRT). Esto no aplica a los patrones de trabajadoras del hogar toda vez que ellos no pueden determinar su siniestralidad, porque el sistema la asigna automáticamente y se mantiene constante.