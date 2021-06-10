El CCPM publicó un documento en el que se explican los temas más importantes de la reforma a la subcontratación laboral. El 3 de junio, el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) publicó un...

El CCPM publicó un documento en el que se explican los temas más importantes de la reforma a la subcontratación laboral. El 3 de junio, el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) publicó un documento titulado Reforma a la subcontratación laboral (outsourcing). Se trata de una especie de guía que contiene la síntesis de investigaciones, análisis y consideraciones de profesionales de la contaduría.

Los temas más importantes de la reforma a la subcontratación laboral

En el documento se tratan los temas más importantes de la reforma mencionada: el proceso de sustitución patronal, implicaciones en seguridad social, legales, fiscales, financieras, de comercio exterior y en materia de prevención de lavado de dinero, entre otros. El objetivo del documento es apoyar a las empresas, organizaciones e instituciones en su proceso de cambio. De acuerdo con el documento, la reforma es reducida en cuanto a las disposiciones legales que afecta, pero profunda en cuanto al impacto que provoca. Esto se debe a que no sólo prohíbe la utilización del esquema de subcontratación, sino que limita la prestación de servicios especializados. Porque establece barreras que impiden su realización plena. El uso “ilegal” de la subcontratación de servicios especializados, indica el documento, genera consecuencias desastrosas. Por la imposición de multas onerosas y por las consecuencias fiscales. Dichas consecuencias alcanzan no sólo a quienes brindan el servicio, reconocido internacionalmente, sino también a quienes legítimamente se benefician del mismo, se señala en el documento. Puedes ver el documento que publicó el CCPM aquí / Fecha de publicación: 3 de junio de 2021.

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