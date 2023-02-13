Especialista consideran que el Plan Maestro de la autoridad contempla casi a todos los contribuyentes El 29 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Maestro d...

Especialista consideran que el Plan Maestro de la autoridad contempla casi a todos los contribuyentes El 29 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023”. De acuerdo con el Plan Maestro, en el presente año la autoridad fiscal se enfocará en revisar los siguientes 16 sectores económicos:

Acerero

Alimenticio

Automotriz

Bebidas y tabaco

Comercio

Construcción

Electrónicos

Energético

Entretenimiento

Farmacéutico

Minería

Servicios inmobiliarios

Sistema financiero

Telecomunicaciones

Tenencia de acciones

Turismo/Hotelería

Pero Juan Edgardo Beltrán Ávila, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, considera que a pesar de que sólo se revisarán 16 sectores, el Plan Maestro del SAT contempla casi a todos los contribuyentes. Lo anterior se debe a que entre los sectores que revisará la autoridad fiscal se encuentra el comercio, y éste sector abarca casi a todos los contribuyentes. El Contribuyente En entrevista con El Contribuyente, Beltrán Ávila dijo que con el Plan Maestro del SAT se prevé un endurecimiento en la fiscalización.

Comparativa sexenal de recaudación por auditoría y eficiencia recaudatoria

Además, el especialista recordó que de 2013 a 2018, la recaudación por auditorías y eficiencia recaudatoria fue de 1 millón 200 mil 307 pesos. Mientras que de 2019 a 2022 la recaudación por auditorías y eficiencia recaudatoria fue de 1 millón 976 mil 446 pesos. Es decir, en sólo cuatro años, se recaudaron por auditorías y eficiencia recaudatoria 776 mil 139 millones de pesos más que en toda la administración anterior. Puedes ver el Plan Maestro del SAT para 2023 aquí / Fecha de publicación: 29 de la enero de 2023.