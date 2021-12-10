El Instituto menciona que si el solicitante está en el Buró de Crédito sólo le podrían reducir el monto del préstamo Los bancos que ofrecen créditos hipotecarios generalmente rechazan las solicitudes de personas que están en buró de crédito o, para ser más precisos, que no tienen un buen historial crediticio. En el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la situación es distinta, pues la institución no puede rechazar un crédito a un trabajador por estar en buró de crédito. El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, comentó que solamente se revisa el listado de deudores para consultar la liquidez de los solicitantes. “El Buró de Crédito no limita que el Infonavit dé el crédito, de hecho, el Instituto no niega los créditos, simplemente lo revisa para evitar que la familia esté sobreendeudada. Lo único que se hace es calcular las deudas que tienes en otras financieras y la idea es que tengas liquidez suficiente para hacer frente a todas tus deudas y con esto puede reducirse el monto de crédito, pero no se niega”, mencionó. Martínez Velázquez dijo si un derechohabiente tiene un mal historial crediticio sólo se reducirá el porcentaje del crédito a otorgar, lo que significa que no se brindará el 100% del monto al solicitante. “Se puede reducir hasta en 80% del préstamo, o sea, te prestan hasta el 80% en lugar del 100 %”, expuso.

¿Comprar terrenos con el crédito?

Sobre la posibilidad de que los derechohabientes puedan comprar terrenos a través de créditos, el director del Infonavit precisó que se espera que los trabajadores puedan solicitar este financiamiento para el segundo trimestre de 2022. Indicó también que es importante que los derechohabientes tengan actualizada su información en su sesión de Mi Cuenta Infonavit, ya que los trabajadores podrán realizar cualquier tipo de trámites con la institución a través de esta plataforma.

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