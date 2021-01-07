La inflación cerró el año dentro de la meta planteada por el Banco de México. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor mensual del índice nacional de...

La inflación cerró el año dentro de la meta planteada por el Banco de México. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor mensual del índice nacional de precios al consumidor (INPC), que se utiliza para medir la evolución de los precios en el tiempo, es decir, la inflación. El último dato disponible del valor del INPC para diciembre de 2020, es de 109.271. Respecto al dato anterior, noviembre de 2020, el indicador registró un incremento del 0.38%. La inflación acumulada de todo el año fue de 3.15%. Así, la inflación se mantuvo dentro del objetivo del Banco de México: 3% +/- 1%. En comparación, en diciembre de 2019 la inflación mensual fue del 0.56% y la anual del 2.83%. El INPC a su vez se compone de dos subíndices:

el no subyacente, que contiene los productos de bienes y servicios que varían abruptamente, como los agropecuarios, y aquellos que están fijados en alguna medida por el gobierno, como los energéticos,

y el subyacente, que excluye a los primeros.

El índice de precios subyacente tuvo un aumento mensual del 0.77%, mientras que los servicios incrementaron en 0.3%. Dentro del índice no subyacente, los productos agropecuarios vieron reducidos sus precios en 1.3%, mientras que las tarifas autorizadas por el gobierno subieron en 0.78%.

¿Qué productos aumentaron de precio?

Algunos de los productos que más subieron de precio son el huevo, con 3.97%; el pollo, con 3.2%; la carne de cerdo, con 2.61%; la carne de res, con 1.25% y los servicios turísticos en paquete, con 6.45%.

¿Qué productos bajaron de precio?

Por el otro lado, hubo productos que bajaron de precio considerablemente, tales como la cebolla, con una disminución del 25.35%, la papaya, con 15.33%, el jitomate, con 13.1%; el chile serrano, con 15.89% y los nopales, con 15.43%.

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