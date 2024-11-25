El RESICO ofrece una estructura tributaria simplificada, pero a costa de sacrificar las deducciones personales en la declaración anual. Si tienes ingresos adicionales fuera de este régimen, podrías...

El RESICO ofrece una estructura tributaria simplificada, pero a costa de sacrificar las deducciones personales en la declaración anual. Si tienes ingresos adicionales fuera de este régimen, podrías aprovechar las deducciones, pero es crucial evaluar tus circunstancias para tomar decisiones informadas

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es una estrategia fiscal en México diseñada para simplificar el cumplimiento de obligaciones tributarias de personas físicas y morales con ingresos anuales limitados. Este régimen incentiva la formalidad en micro y pequeñas empresas con menos trámites y una carga fiscal reducida.

Las personas físicas que optan por el RESICO pierden el derecho a aplicar deducciones personales en su declaración anual, una restricción que podría ser un factor decisivo para algunos contribuyentes, de acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia.

El Artículo 151 de la Ley del ISR enumera las deducciones personales permitidas para personas físicas, como gastos médicos, intereses hipotecarios, donativos y aportaciones a planes de retiro. Sin embargo, el Artículo 113-F, que regula el cálculo del impuesto anual en el RESICO, especifica que el impuesto se determina considerando la totalidad de los ingresos "sin aplicar deducción alguna". Esto deja claro que las deducciones personales, aunque permitidas en otros regímenes, no aplican aquí.

¿Y si tienes otros ingresos?

Fiscalia apunta que los contribuyentes en RESICO que además perciben ingresos por salarios, intereses u otras fuentes pueden aplicar deducciones personales, pero solo sobre esos ingresos adicionales, no sobre los reportados bajo el RESICO.