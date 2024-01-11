El instituto anunció que a pesar del incremento en el salario mínimo, los créditos en VSM sólo tendrán un ajuste moderado El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infon...

El instituto anunció que a pesar del incremento en el salario mínimo, los créditos en VSM sólo tendrán un ajuste moderado El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha informado a través de su cuenta oficial de Twitter que los créditos en Veces Salario Mínimo (VSM) no se verán afectados por el aumento del 20% al salario mínimo en 2024. En cambio, estos créditos sólo experimentarán un ajuste del 4.66%.

Ajuste moderado en créditos VSM

El Infonavit ha asegurado a los acreditados que, a pesar del incremento significativo en el salario mínimo, los créditos en VSM sólo tendrán un ajuste moderado del 4.66% este año. Esta medida busca proteger la economía de los trabajadores que tienen créditos hipotecarios bajo esta modalidad.

Si tu Crédito Infonavit está en Veces Salario Mínimo (VSM) no será afectado por el aumento de 20% al salario y sólo se ajustará 4.66% en este 2024. Para evitar futuros incrementos, convierte tu crédito a pesos en https://t.co/Ohkg5z7hde. pic.twitter.com/bqbgsGMibt — Infonavit (@Infonavit) January 11, 2024

Opción de conversión a pesos

Para evitar futuros incrementos en sus créditos, el Infonavit invita a los acreditados a considerar la conversión de sus créditos de VSM a pesos. Esta opción está disponible en el portal oficial del Infonavit y ofrece una mayor estabilidad y previsibilidad en los pagos de los créditos hipotecarios.

Beneficios de la conversión

La conversión de créditos VSM a pesos permite a los acreditados asegurarse contra fluctuaciones futuras en el salario mínimo, lo que podría impactar en el monto de sus pagos mensuales. Al optar por esta modalidad, los trabajadores pueden planificar mejor sus finanzas a largo plazo.