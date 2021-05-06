La fiscalización de grandes contribuyentes también ha conseguido buenos resultados con pequeños y medianos. Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en don...

La fiscalización de grandes contribuyentes también ha conseguido buenos resultados con pequeños y medianos. Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en donde daba a conocer que la recaudación lograda durante el primer trimestre de este año,que asciende a 1 billón 22 mil 47 millones de pesos, esto sobrepasa lo contemplado en la Ley de Ingresos de 2021 en 26 mil 198 millones de pesos.

Fiscalización efectiva

Uno de los rubros que más llama la atención en este periodo es la fiscalización. A través de auditorías y revisiones, el fisco recaudó 112 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 33% frente al mismo periodo de 2020. El total se divide en dos formas principales de recaudación:

64 mil millones de pesos en pagos en efectivo por diversos actos de fiscalización.

47 mil millones de pesos en ingresos virtuales; es decir, que los contribuyentes no podrán utilizar para solicitar devoluciones o compensaciones.

En el primer trimestre, el SAT llevó a cabo 4,800 auditorías y aumentó su rentabilidad, ya que que por cada peso invertido en auditorías, recuperó 126.5. Según reporta El Financiero, el aumento se debe a que personas físicas y morales han optado por autocorregirse para evitar multas y sanciones por parte del fisco.

SAT cambia comportamiento de los contribuyentes

En entrevista con ese medio, Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, explicó que el fisco ha logrado cambiar la percepción de los contribuyentes. El año pasado, el SAT persiguió públicamente deudas millonarias de grandes empresas como Walmart e IBM. En 2021, esto ha hecho que pequeños y medianos contribuyentes prefieran evitar problemas administrativos y penales con el fisco. Así, según Lobato, estos contribuyentes han elegido corregir su situación fiscal.

Más estrictos

Otro factor que podría explicar el aumento en recaudación es que la autoridad se ha vuelto más estricta. En entrevista con Reforma, Miguel Tavares Sánchez del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que este año el fisco ha tenido menos contacto con los contribuyentes. De acuerdo con Tavares, la autoridad no escucha las aclaraciones y problemas de los contribuyentes; antes, cuando las citas eran presenciales, esto era menos frecuente. Por otro lado, los contribuyentes no tienen oportunidad para acercarse a la autoridad cuando requiere información. Antes de la pandemia, los contribuyentes acostumbraban acudir al SST para preparar su respuesta. Ahora, eso es imposible, por lo que prefieren las correcciones que indique el fisco. Con información de El Financiero y Reforma https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/06/aprieta-sat-y-aumenta-la-recaudacion/ https://www.reforma.com/exprime-el-sat-con-fiscalizacion/ar2177754?\_ec\_=1

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