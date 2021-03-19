La discusión en la Cámara de Diputados de esta iniciativa se ha pospuesto desde el año pasado, aunque al parecer ya tiene fecha para ser presentada.

En el marco del seminario "Retos Laborales 2021", los especialistas asistentes aseguraron que que la iniciativa de reforma a la legislación laboral en torno a la subcontratación o outsourcing, verá la luz el día 1 de mayo, según reporta el diario El Economista. Originalmente se había planteado que la iniciativa de reforma sería discutida y votada el año pasado. Posteriormente se anunció que la votación se postergaría hasta febrero de este año, pero hasta la fecha no ha sido presentada. Según el senador Rogelio Israel Zamora, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo más probable es que el tema se discuta hasta después de las elecciones federales que se llevarán a cabo el 6 de junio de 2021. Sin embargo, también hay voces al interior del gobierno federal que han asegurado que la iniciativa será presentada antes de que acabe el actual periodo de sesiones legislativo, el 30 de abril. El rotativo asegura que. según los especialistas, aunque todavía no se conoce el contenido puntual del dictamen, sí se sabe cuáles serán las directrices generales del mismo. Entre ellas, si se encontrará la eliminación de la subcontratación de personal, que una empresa ponga a disposición de otra empresa a sus propios trabajadores.

Triple impacto fiscal

Jaime Rojas, del área de consultoría y cumplimiento fiscal de Skatt México, dijo que la legislación implicará un triple impacto fiscal en las empresas que utilicen esta modalidad laboral. "Si se terceriza personal puede considerarse al patrón como defraudador fiscal; si te pusiste de acuerdo con alguien aplicar este esquema, no solo eres defraudador, sino puede determinarse como delincuencia organizada; y el impacto económico que esto puede es que si se paga a un subcontratista no se puede deducir y entonces no se acredita el IVA". Por su parte, el gobierno federal ha argumentado que los esquemas de subcontratación laboral, mejor conocidos como outsourcing, han sido utilizados por muchas compañías para evadir impuestos y cuotas patronales, por lo que es necesario limitar su uso, cuando no prohibirlo completamente. Según el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien ha sido uno de las más severos críticos del outsourcing, estas empresas causan un daño al fisco del orden de los 500 mil millones de pesos, y al IMSS, por las cuotas patronales, de cerca de 50 mil millones de pesos. Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-reforma-en-outsourcing-puede-estar-para-el-primer-dia-de-mayo-especialistas-20210317-0034.html

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