Si tienes dudas o requieres de ayuda en tema fiscales, el SAT cuenta con el servicio de chat en línea, a través de este te pueden asesorar. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene a dis...

Si tienes dudas o requieres de ayuda en tema fiscales, el SAT cuenta con el servicio de chat en línea, a través de este te pueden asesorar. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene a disposición de los contribuyentes y de los ciudadanos en general su sistema de chat en línea como herramienta para aclarar o resolver las dudas que tengan en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta herramienta resulta la mejor opción dadas las circunstancias de escasez de citas para realizar alguna aclaración de manera presencial en las oficinas del SAT. Hay que aclarar que esta información que proporciona el SAT por este medio "no crea obligaciones ni derechos distintos a los establecidos en las disposiciones fiscales".

Pasos para el uso del chat

El sitio del SAT menciona 5 pasos para el correcto uso de su chat, estos son:

Selecciona el tema de la consulta. Captura tu nombre y correo electrónico (opcional) para enviar la conversación en caso de que lo requieras. Después de llenar estos datos seleccionar el botón enviar. Espera la respuesta del asesor. Selecciona el botón “imprimir” en caso de que requieras guardar la conversación con el asesor.

Políticas del chat

Así como es derecho de los contribuyentes contar con este chat para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el SAT estipula las políticas de uso de su chat uno a uno, las cuales son:

La información que proporciona el SAT por este medio no crea obligaciones ni derechos distintos a los establecidos en las disposiciones fiscales El servicio se proporciona sobre consultas concretas, esta es de manera confidencial y gratuita El solicitante es responsable de sus manifestaciones y actos que realice u omita en el chat Se prohíbe el uso de lenguaje ofensivo La consulta es sobre un tema en específico, cuando corresponda a una situación diferente es necesario abrir otra sesión El SAT se reserva el derecho de expulsar o terminar la sesión en caso de que no sean respetadas las políticas o el abandonar la sesión por más de tres minutos Por este medio no se brinda información relacionada con estatus de devoluciones, situación fiscal u órdenes de auditoría No se realiza cálculo de impuestos ni llenado de formatos Para un mejor servicio y tiempos de espera, selecciona el tema correcto de tu consulta La aplicación se actualiza automáticamente sin necesidad de algún evento de tu parte. Recomienda no usar la tecla F5 o refrescar el chat, ya que esto termina el cierre de la sesión

Los temas de consulta los cataloga el SAT en tres: Información Fiscal, Trámites Fiscales y Cédula de Identificación Fiscal, cualquiera que sea el tema, los horarios de atención son los mismos; de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas.

Medios alternativos

El chat en línea del SAT es uno de los medios de comunicación con la entidad, sin embargo, también existe la ayuda telefónica a los números: 55 6272 2728 en cualquier parte del país y el (+52) 55 6272 2728 para el exterior del país. Al marcar a estos números el conmutador especifica los servicios tecleando el número de la opción a escoger. Para tener una atención más personalizada están las oficinas del SAT, sin embrago, la escasez de citas complica que te puedan recibir directamente.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.