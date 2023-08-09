Después de los 50 años, la posibilidad de encontrar empleo disminuye, más del 60% de los hombres de esta edad permanecen activos laboralmente, mientras que solo el 26.4% de las mujeres logra hacerlo A partir de los 50 años, las oportunidades laborales se reducen, y una proporción significativa de personas que continúan trabajando después de los 53 años optan por el trabajo autónomo, según el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Desglose de datos:

Diferencias de género: Según los datos recopilados, el 62.2% de los hombres en México permanecen activos en la fuerza laboral después de los 50 años, mientras que solo el 26.4% de las mujeres logra mantenerse en el mercado laboral durante este período. Autonomía laboral: La mayoría de los hombres que siguen trabajando después de los 50 años optan por el trabajo autónomo como su actividad principal, representando un 45.4%. En contraste, el 45.9% de las mujeres se concentra en trabajos asalariados a tiempo completo. Participación como patrones: En términos de roles de liderazgo, el 8% de los hombres en esta franja de edad continúa trabajando como patrones, mientras que el 5.5% de las mujeres elige la misma ruta. Continuidad en el campo profesional: Los resultados del estudio indican que solo el 16.5% de las mujeres continúa trabajando en actividades similares a las que realizaron a lo largo de sus carreras, en comparación con el 44.2% de los hombres que mantienen la continuidad en su campo profesional. Razones para la inactividad: Entre las mujeres que no trabajan, el 51.7% afirmó que se dedica a las labores del hogar como motivo principal, y otras citaron la edad como factor influyente en su decisión. Cifras a nivel nacional: El INEGI informó que en México hay 23.5 millones de hogares que incluyen al menos una persona de 53 años o más, subrayando la relevancia de este grupo demográfico en el país. Estos datos resaltan las diferencias de género en el mercado laboral después de los 50 años y el aumento de la preferencia por el trabajo autónomo en esta etapa de la vida.