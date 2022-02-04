La Prodecon logró que el Infonavit cancelara los créditos fiscales a cargo de una contribuyente. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente consiguió la cancelación de diversos créditos fiscales originados por la supuesta omisión en el pago de las aportaciones patronales de un ex trabajador de una empresa. En este caso, una persona moral promovió una queja en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya que al consultar el portal empresarial del instituto observó que contaba con diversos créditos fiscales a su cargo por concepto de aportaciones patronales, los cuales se encontraban vinculados con un ex trabajador. No obstante, la persona moral argumentó que los pagos de las aportaciones patronales de este último se realizaron de forma errónea a un Número de Seguridad Social (NSS) inexistente, por lo que solicitó que la autoridad tuviera por aclarados los adeudos respectivos.

Es indispensable la unificación de cuentas para aclarar los créditos

Al respecto, el Infonavit sostuvo que era requisito indispensable que el ex trabajador de la contribuyente solicitara al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), la unificación de su NSS. Esto para que una vez concluido dicho procedimiento se pudieran aclarar los créditos materia de la queja mediante el portal empresarial, con la finalidad de que los pagos que realizó de forma errónea el patrón se vieran reflejados en el NSS correcto.

Compensación de oficio de los pagos efectuados por el patrón

En virtud de lo anterior, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que indicara si resultaba procedente realizar una compensación de oficio respecto de los pagos efectuados por el patrón. Lo anterior, debido a que en las cédulas del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) se observó que si bien éstos se hicieron a un NSS inexistente, lo cierto era que de dichos documentos se desprendía la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su ex trabajador. En respuesta, el Infonavit informó que su normatividad no contemplaba la figura de compensación, por lo que reiteró que para que la quejosa pudiera aclarar los créditos a su cargo, su ex trabajador debía solicitar al IMSS, así como a su Afore, la unificación de su NSS.

El IMSS revocó los créditos fiscales a cargo de la contribuyente

Sin embargo, como resultado de las gestiones realizadas por la Prodecon, se confirmó que no era posible llevar a cabo el trámite de unificación del NSS que pretendía el Infonavit para aclarar los créditos a cargo de la contribuyente, ya que el número al que esta última efectuó los pagos era inexistente y nunca estuvo vinculado con su ex trabajador. Por lo anterior, el instituto procedió a notificar un oficio por el que revocó los créditos fiscales a cargo de la contribuyente, así como el mandamiento de ejecución, que en su momento emitió para hacerlos efectivos. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Página: 39 / Fecha de publicación: noviembre de 2021.

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