Lo que hace atractivo el modelo es que el trader no arriesga capital propio en la operación real: el riesgo financiero de las posiciones lo absorbe la firma.

Durante años, la barrera principal para convertirse en trader profesional no fue la falta de conocimiento ni de disciplina: fue el capital. Operar en mercados financieros con posiciones relevantes requiere recursos que la mayoría de los traders independientes no tienen disponibles. El prop trading —o trading con capital propiedad de una firma— cambió esa ecuación.

Hoy, miles de traders en todo el mundo operan con fondos de empresas especializadas sin arriesgar su propio patrimonio. A cambio, comparten un porcentaje de las ganancias generadas. El modelo tiene ventajas claras, pero también condiciones y limitaciones que conviene entender antes de comprometerse con él.

Qué es el prop trading y cómo funciona

El término prop trading viene del inglés proprietary trading: operar con capital propio de una institución o firma. En el contexto moderno, se refiere principalmente a empresas —conocidas como prop firms— que financian a traders externos después de que estos demuestran su capacidad a través de un proceso de evaluación.

El esquema básico funciona así: el trader paga una tarifa para acceder a una evaluación donde debe cumplir objetivos de rentabilidad respetando reglas de gestión de riesgo. Si las supera, recibe una cuenta financiada con capital real de la firma y comienza a operar. Las ganancias generadas se dividen entre el trader y la firma según un porcentaje acordado de antemano, que en muchos casos favorece al trader.

Lo que hace atractivo el modelo es que el trader no arriesga capital propio en la operación real: el riesgo financiero de las posiciones lo absorbe la firma. El único desembolso del trader es la tarifa de evaluación inicial.

Ventajas del prop trading frente al trading independiente

El prop trading no es mejor ni peor que operar de forma independiente: es diferente. Pero para ciertos perfiles de trader, las ventajas son significativas:

Acceso a capital escalable. Un trader independiente con 5,000 dólares opera con 5,000 dólares. Un trader financiado puede operar con cuentas de 50,000, 100,000 o más, lo que amplía las posibilidades de rentabilidad absoluta sin incrementar el riesgo patrimonial personal.

Un trader independiente con 5,000 dólares opera con 5,000 dólares. Un trader financiado puede operar con cuentas de 50,000, 100,000 o más, lo que amplía las posibilidades de rentabilidad absoluta sin incrementar el riesgo patrimonial personal. Separación del riesgo personal. Las pérdidas en la cuenta financiada no afectan el patrimonio del trader más allá de la tarifa de evaluación ya pagada.

Las pérdidas en la cuenta financiada no afectan el patrimonio del trader más allá de la tarifa de evaluación ya pagada. Estructura de disciplina. Las reglas de riesgo que imponen las prop firms —límites de pérdida diaria, máximo drawdown, objetivos de ganancia— fuerzan al trader a operar con metodología. Para muchos, esa estructura es más difícil de mantener cuando operan solos.

Las reglas de riesgo que imponen las prop firms —límites de pérdida diaria, máximo drawdown, objetivos de ganancia— fuerzan al trader a operar con metodología. Para muchos, esa estructura es más difícil de mantener cuando operan solos. Credencial profesional. Superar el proceso de evaluación y mantener una cuenta financiada activa es una validación objetiva de las habilidades del trader.

Limitaciones y riesgos que no deben ignorarse

El prop trading también tiene aspectos que pueden no encajar con todos los perfiles:

Las reglas son estrictas. Violar los límites de riesgo —aunque sea por una sola operación— puede resultar en la pérdida de la cuenta financiada. Los traders que operan con alta volatilidad o que no gestionan el riesgo con precisión tienen más dificultades para mantenerse dentro de los parámetros.

Violar los límites de riesgo —aunque sea por una sola operación— puede resultar en la pérdida de la cuenta financiada. Los traders que operan con alta volatilidad o que no gestionan el riesgo con precisión tienen más dificultades para mantenerse dentro de los parámetros. La evaluación tiene costo. La tarifa inicial es el único capital en riesgo del trader, pero sí representa un costo real. Algunas firmas la reembolsan al alcanzar ciertos objetivos; otras no.

La tarifa inicial es el único capital en riesgo del trader, pero sí representa un costo real. Algunas firmas la reembolsan al alcanzar ciertos objetivos; otras no. No todas las firmas son iguales. El mercado de prop firms creció muy rápido en los últimos años y no todas operan con la misma solidez financiera, transparencia en las condiciones o agilidad en el pago de ganancias. Investigar antes de comprometerse con una firma es imprescindible.

El mercado de prop firms creció muy rápido en los últimos años y no todas operan con la misma solidez financiera, transparencia en las condiciones o agilidad en el pago de ganancias. Investigar antes de comprometerse con una firma es imprescindible. El reparto de ganancias reduce el retorno relativo. Aunque el porcentaje que retiene el trader suele ser mayoritario, ceder parte de las ganancias generadas es el costo del capital que la firma aporta.

Qué evaluar antes de elegir una prop firm

La elección de la firma con la que operar puede tener más impacto en los resultados que la estrategia de trading en sí. Los puntos que conviene revisar con detalle son:

Condiciones de la evaluación: objetivos de ganancia, límites de pérdida diaria y total, tiempo máximo para completarla y si los parámetros son razonables para el estilo de operación del trader.

objetivos de ganancia, límites de pérdida diaria y total, tiempo máximo para completarla y si los parámetros son razonables para el estilo de operación del trader. Porcentaje de reparto de ganancias y si escala con el desempeño del trader.

y si escala con el desempeño del trader. Instrumentos disponibles: forex, índices, materias primas, criptomonedas. No todas las firmas dan acceso a todos los mercados.

forex, índices, materias primas, criptomonedas. No todas las firmas dan acceso a todos los mercados. Proceso y frecuencia de retiro de ganancias. Algunas firmas pagan semanalmente; otras tienen ciclos más largos o condiciones adicionales para los retiros.

Algunas firmas pagan semanalmente; otras tienen ciclos más largos o condiciones adicionales para los retiros. Transparencia y reputación: historial de pagos, opiniones verificables de traders activos y claridad en los términos y condiciones.

La formación como ventaja competitiva en el prop trading

Aprobar una evaluación de prop trading no es solo una cuestión de tener una buena racha. Las evaluaciones están diseñadas para filtrar consistencia, no suerte. Un trader que llega a esa instancia con fundamentos sólidos —gestión del riesgo, comprensión de los mercados, control emocional— tiene significativamente más probabilidades de superar el proceso y, más importante, de mantener la cuenta financiada en el tiempo.

La formación continua es parte de ese proceso. Los 10 mejores libros de trading reúnen una selección de obras que abordan desde psicología del trader hasta sistemas de gestión del riesgo, y pueden ser un punto de partida concreto para quien quiere construir una base más sólida antes de enfrentarse a una evaluación.

Supertrade: una opción en el ecosistema del prop trading

Dentro del creciente universo de prop firms, Supertrade es una plataforma orientada a traders que buscan acceso a capital financiado con condiciones competitivas. Su propuesta incluye procesos de evaluación estructurados, acceso a distintos mercados y un modelo de reparto de ganancias diseñado para incentivar la consistencia del trader a largo plazo.

Como ocurre con cualquier firma del sector, lo más recomendable antes de comenzar es revisar en detalle las condiciones de evaluación, los términos de retiro y las experiencias de otros traders que ya operan en la plataforma. El prop trading funciona cuando existe una alineación real entre el estilo de operación del trader y las reglas que impone la firma.

¿Es el prop trading para ti?

La respuesta depende menos del nivel del trader y más de su perfil de operación. Quien tiene una estrategia definida, opera con disciplina de riesgo y busca escalar su actividad sin comprometer capital personal encontrará en el prop trading un modelo que puede acelerarlo. Quien todavía está desarrollando su metodología o que opera con alta variabilidad en sus resultados probablemente necesita consolidar esa base antes de entrar a una evaluación.

El prop trading no es un atajo: es una estructura diferente para hacer lo mismo que cualquier trader profesional hace —generar rentabilidad consistente en los mercados— pero con el capital y la infraestructura de una firma detrás.