El incremento del SMG para 2024 no tendría ningún efecto si los trabajadores ganan un SMG El 1 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció un incremento a ...

El incremento del SMG para 2024 no tendría ningún efecto si los trabajadores ganan un SMG El 1 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció un incremento a los salarios mínimos para 2024. A través de un comunicado, anunció los siguientes incrementos:

El salario mínimo general pasó de 207.44 a 248.93 pesos diarios.

pesos diarios. Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) pasó de 312.41 a 374.89 pesos diarios.

Tarifas de ISR para 2024

Por otro lado, el 29 de diciembre de 2023 se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024 y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19 y 27. El Anexo 8 contiene las tarifas para que los patrones calculen la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por pago de sueldos y salarios. En este contexto, Soy Conta publicó un texto en el que revisó si estos dos hechos, el aumento de salario y el Anexo 8 de la RMF para 2024, tendrán un efecto en las retenciones de ISR en el ejercicio 2024.

Salario Mínimo General (SMG)

Al respecto, en el texto se expone lo que establece el Artículo 96, primer párrafo, de la Ley del ISR: Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Por lo anterior, Soy Conta indicó que el incremento del SMG para 2024 no tendría ningún efecto si los trabajadores ganan un SMG.

Tarifas de la Ley del ISR

En el texto también se presentan las tarifas mensuales para retenciones de sueldos y salarios, correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024: Soy Conta indicó que ambas tablas son idénticas. Por eso, señaló que los ingresos de los trabajadores no se verán afectados por el cambio de tarifas, dado que se conservan sus elementos.