El fisco anunció que esta medida no solo facilita los procesos para los contribuyentes sino que también se alinea con los objetivos de inclusión financiera y modernización administrativa del país

El fisco anunció que esta medida no solo facilita los procesos para los contribuyentes sino que también se alinea con los objetivos de inclusión financiera y modernización administrativa del país

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, revisó los avances significativos en la simplificación y digitalización de trámites en las oficinas desconcentradas del SAT en la Ciudad de México. Este esfuerzo forma parte de los compromisos del nuevo gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para mejorar la eficiencia administrativa y promover la inclusión financiera, según señaló el SAT en un comunicado.

Digitalización al servicio del contribuyente

Desde octubre pasado, el SAT implementó modificaciones para simplificar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obtención de la firma electrónica (e.firma). Ahora, los contribuyentes físicos y morales no necesitan realizar la preinscripción en el portal del SAT previo a su cita. Con presentar la credencial para votar con domicilio visible y completo, los contribuyentes pueden realizar el trámite de manera más rápida y eficiente.

El “Programa de cartas orientación” del SAT ha sido especialmente notable, con 9 mil 287 cartas enviadas a sujetos obligados en actividades consideradas vulnerables. Este programa tiene como objetivo reforzar la educación y supervisión, fomentando así la adopción de buenas prácticas y ayudando a prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Impacto en la comunidad y futuros pasos

La digitalización ha demostrado tener un impacto positivo, con entidades como Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León registrando un promedio del 40% de los trámites realizados para la inscripción y actualización del RFC, así como para la generación y renovación de la firma electrónica.

El jefe del SAT declaró que junto a su equipo continúan trabajando de cerca con diversas oficinas en la Ciudad de México para asegurar que estos nuevos lineamientos sean aplicados correctamente y que se atiendan las necesidades de los contribuyentes de manera efectiva.