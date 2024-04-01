La herramienta para simular la declaración anual estuvo disponible hasta el 31 de marzo de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de las personas físicas el Simulador de la declaración anual de personas físicas del ejercicio fiscal 2023, para facilitar su presentación. Pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que dicha herramienta sólo se iba a poder utilizar hasta el 31 de marzo de 2024. El simulador es una herramienta que permitía a las personas físicas verificar el prellenado de ingresos, gastos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales, así como saldos a favor, en caso de existir. A través de un comunicado, la autoridad tributaria también recordó a los contribuyentes que la declaración anual 2023 es una obligación fiscal que las personas físicas deben cumplir del 1 al 30 de abril de 2024. Por lo tanto, las personas físicas tienen todo el mes de abril para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2023 de Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el fisco mexicano. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: marzo de 2024.