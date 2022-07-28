Tanto las trabajadoras que atenderán su parto en el IMSS como quienes lo harán de forma externa, pueden trasladar sus semanas de incapacidad El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite l...

Tanto las trabajadoras que atenderán su parto en el IMSS como quienes lo harán de forma externa, pueden trasladar sus semanas de incapacidad El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite la transferencia de hasta cuatro semanas de incapacidad del periodo prenatal al postnatal, para que la madre trabajadora pueda tener más días de recuperación después del nacimiento de su hijo. El procedimiento a seguir para transferir semanas del periodo prenatal al postnatal es el siguiente:

Llenar la solicitud de transferencia de semanas (en dos originales).

Contar con el consentimiento del patrón.

Contar con la autorización del médico familiar.

Documentos en caso de que la asegurada se atienda de forma externa

Si la asegurada se atiende de forma externa, debe presentarse en la semana 34 de gestación con las solicitudes de transferencia de semanas y los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Cualquier documento en el que se muestre su Número de Seguridad Social.

Ultrasonido con una antigüedad no mayor a 5 semanas.

Al cumplir con los requisitos, el médico familiar indicará cuándo se expedirá el certificado único de incapacidad. La solicitud de transferencia de semanas es un formato que puede ser obtenido aquí.