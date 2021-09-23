De acuerdo con la Prodecon, la tasa de retención de ISR que se le aplica a los recolectores de materiales de reciclaje, viola el principio de proporcionalidad tributaria.

De acuerdo con la Prodecon, la tasa de retención de ISR que se le aplica a los recolectores de materiales de reciclaje, viola el principio de proporcionalidad tributaria.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) propuso establecer una menor tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se aplica a los contribuyentes dedicados a la recolección de materiales destinados a la industria del reciclaje.

La retención no es proporcional a la capacidad contributiva

Lo anterior se debe a que la Prodecon consideró que la retención del ISR por la enajenación de productos y materiales para el reciclaje, no es proporcional a la capacidad contributiva de dichos contribuyentes, ni atiende al hecho de que se trata de un sector altamente vulnerable. La Prodecon analizó la situación de las personas que se dedican a la recolección de materiales para el reciclaje, y advirtió que se trata de un sector altamente vulnerable, por las condiciones precarias en las que viven y laboran. Por eso, consideró que se les aplica una tasa de retención que no es acorde con su capacidad contributiva, ni considera su grado de vulnerabilidad.

Proponen aplicar una menor tasa de retención del ISR

En este contexto, a través de un análisis sistémico, la Prodecon sugirió a la autoridad fiscal que se otorgue a los contribuyentes dedicados a la recolección de materiales destinados a la industria del reciclaje, un tratamiento fiscal que cumpla con el principio de proporcionalidad tributaria, que considere la situación de vulnerabilidad de este sector. Esto se haría a través de la modificación de la Regla 2.7.3.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Con el cambio se aplicaría una tasa de retención por concepto del ISR del 1% sobre el monto total de la operación, que el adquirente retenga cuando le compre los materiales destinados a la industria del reciclaje. Lo anterior se refuerza con el hecho de que la Ley del ISR contempla otros sectores que gozan de exenciones del ISR o que pagan tasas inferiores, sin encontrarse en condiciones de vulnerabilidad como los mencionados recolectores. Puedes ver la información que publicó la Prodecon sobre este temaaquí / Página: 44 / Fecha de publicación: septiembre de 2021.

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