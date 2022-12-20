Para el próximo año, el SAT podría ofrecer beneficios fiscales a contribuyentes como condonaciones de multas o sanciones. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ofrecer beneficios fiscales a contribuyentes para aumentar su recaudación en 2023, de acuerdo con expertos. Isabel Albo, socia del despacho GLZ Abogados y especialista en consultoría en derecho fiscal, para el año próximo se podrían implementar en México condonaciones de multas o sanciones a cambio de que los contribuyentes paguen montos atrasados por algunos impuestos, como el predial. En entrevista con Reforma, la especialista recordó que estos beneficios se aplicaron el año pasado en la Ciudad de México y Área Metropolitana, pero podrían extenderse. Por su parte, Virginia Ríos, contadora e integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), destacó que los últimos meses se han deteriorado las expectativas de crecimiento económico del País "Lo que hará el SAT si esto se complica será tratar de dar estímulos o beneficios fiscales para que las personas puedan regularizarse, puede ser un programa de regularización voluntaria para cumplir y pagar", comentó al mismo medio. Asimismo dijo que el fisco podría ofrecer un mayor plazo para regularizarse a aquellos que sí recibieron producto o servicios de parte de quienes están en el listado de factureros.

SAT logra recaudación histórica

Recientemente el SAT informó de enero a octubre de este año, el gobiernologró una recaudación histórica del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). De acuerdo con datos de la autoridad fiscal, la recaudación tributaria es mayor en 216 mil 752 millones de pesos nominales y se ubica en un 99.5 por ciento real en comparación con el mismo periodo de 2021.