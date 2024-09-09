Más allá de explicarte que la Plusvalía es la ganancia producida por el incremento de valor de un bien, aprende aquí todo sobre la plusvalía de distintos activos en México.

Más allá de explicarte que la Plusvalía es la ganancia producida por el incremento de valor de un bien, aprende aquí todo sobre la plusvalía de distintos activos en México.

¿Cómo se calcula?

La plusvalía es un término con dos significados, según se refiera a la plusvalía de una inversión (aumento del valor al venderla) o a plusvalía del trabajo (valor añadido del trabajador sobre su costo).

Concepto de Plusvalía de una inversión o activo

Una plusvalía es el incremento en el valor de un activo fijo cuando lo vendes por un precio superior al que pagaste cuando lo compraste. Esta venta genera una ganancia, popularmente conocida como la plusvalía de dicha inversión. Por lo tanto, podemos hablar de la plusvalía de cualquier activo fijo, desde inversiones como acciones, bonos o bienes raíces, hasta objetos de uso personal, como un coche, una motocicleta o hasta objetos de coleccionismo.

Concepto de plusvalía del trabajo

El concepto plusvalía de la fuerza de trabajo, fue popularizado por el filósofo y economista alemán Karl Max en su teoría del Capital. Según Marx, la plusvalía es el valor adicional generado por el trabajo que excede el costo de producción. El empleador obtiene este valor adicional, que se considera parte del beneficio empresarial. En esa misma teoría marxista, se describen dos formas de aumentar el plusvalor obtenido del trabajo: La plusvalía absoluta o incremento de jornada laboral y la plusvalía relativa o mejora en la productividad.

¿Qué es la plusvalía de un inmueble?

El incremento del valor de un inmueble en el tiempo es el concepto más comúnmente utilizado para la palabra plusvalía. Una casa o departamento genera plusvalía cuando el valor del bien inmueble aumenta por diferentes factores como la realización de una reforma o el incremento del valor del suelo debido al desarrollo urbanístico y comercial de la zona donde se ubica. El rendimiento de una inversión inmobiliaria suele estar compuesto por la plusvalía que se espera del activo a mediano y largo plazo, y otros ingresos generados por el inmueble, generalmente alquileres.

¿Cómo calcular una plusvalía?

El cálculo de la plusvalía es bien sencillo, se trata de una simple diferencia entre el valor de compra original y el valor en el momento de su venta, o el valor actual del activo. El valor final puede presentarse en números absolutos o en porcentaje y uno puede obtener un valor positivo o negativo, en el primer caso, hablaremos de plusvalía, en el segundo de plusvalía negativa o depreciación del bien.

¿Cómo se graba la plusvalía en México?

La plusvalía de un inmueble se graba en la enajenación del mismo. Es decir, si vendes un inmueble y obtienes una ganancia, pagarás impuestos por esta en tu ISR del ejercicio correspondiente a la venta. Sin embargo, existe una excepción si la ganancia fue generada por la venta de tu casa habitación (Tu vivienda habitual) y el monto de venta de la propiedad no excede setecientas mil UDIS (unidades de inversión), unos 4.5 MDP. Esta excepción deberá acreditarse con uno de estos documentos según indica el artículo 93, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Fuera de la excepción, la plusvalía puede ser gravada con hasta un 35%, después de las deducciones aplicables.

Sinónimos de plusvalía

En el contexto de la plusvalía obtenido por el aumento del valor de un bien, los sinónimos más populares de plusvalía es apreciación, revalorización o ganancias (del capital). En el contexto de la plusvalía del trabajo, los sinónimos más comunes son supervalía y plusproducto, del inglés surplus, ya que este concepto fue mencionado por Adam Smith en su obra "La riqueza de las naciones".

¿Cuál es lo contrario de plusvalía?

En el contexto de la ganancia obtenida por la venta de un bien, el sinónimo más común es depreciación o devaluación. Esto se da en los casos donde el valor de una propiedad o bien inmueble es menor en el momento de la venta del mismo, de lo que era en el momento de su compra.