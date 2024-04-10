En el año 2023, los contribuyentes en este régimen aportaron un total de mil 606 millones de pesos El crecimiento significativo de contribuyentes en el Régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas es un reflejo del auge del sector digital, según informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde su inicio el 1 de junio de 2020 con 137 mil 224 contribuyentes registrados, este régimen ha experimentado un crecimiento exponencial, alcanzando 518 mil 473 contribuyentes al corte de enero de 2024, lo que representa un incremento del 278% en casi cuatro años. En el año 2023, los contribuyentes en este régimen aportaron un total de mil 606 millones de pesos, mostrando un aumento del 17.1% en términos nominales y un 11% en términos reales (considerando la inflación), según datos proporcionados por el SAT. Las características de las facturas de retenciones e información de pagos para personas físicas y morales en este régimen incluyen una variedad de servicios como transporte terrestre de pasajeros, entrega de alimentos preparados, servicios de hospedaje, comercio en línea, entrega de bienes, acceso a contenido digital, entre otros. En términos fiscales, los contribuyentes que ofrecen servicios inmobiliarios a través de plataformas retienen un 4% del ISR, mientras que los de servicios de autotransporte retienen el 2.1% y los que ofrecen ventas de bienes y servicios retienen el 1%. Respecto al IVA, estos mismos rubros retienen una tasa del 8%. El fiscalista Juan Carlos Pérez Góngora dijo a Reforma que este aumento en el número de contribuyentes refleja el crecimiento del sector digital en los últimos años, con más oportunidades de negocio a través de plataformas tecnológicas. Julio César Vega, director general de la Asociación de Internet, destacó al mismo medio que las plataformas digitales se han convertido en una opción vital para generar ingresos, sobre todo con el aumento del uso de internet en México. En el 2022, el 78.6% de la población de seis años o más eran usuarios de internet, y según un estudio del 2023, un porcentaje significativo de personas realiza compras y solicita servicios a través de plataformas en línea. El crecimiento continuo del sector digital subraya la importancia de regular este tipo de actividades para garantizar su desarrollo sostenible en el tiempo.