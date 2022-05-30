Las empresas tienen complicaciones para el cumplimiento del CFDI con Complemento de Carta Porte debido a la falta de infraestructura tecnológica Cerca del 97% de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) transportistas no cuentan con la infraestructura tecnológica para el cumplimiento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica con Complemento Carta Porte (CCP). En marzo, la firma Hooman, explicó aIDC online que, por la falta de un área especializada en nóminas o la asesoría de un especialistas en materia fiscal, más de 225,000 pequeñas y medianas empresas que operan en el país podrían enfrentar problemas para cumplir con el proceso de facturación con la versión 4.0 del CFDI. Asimismo, Mario Morales, socio de Impuestos de la firma BMTC-DFK, dijo a Reforma que la obligatoriedad de la nueva versión implicará mayores problemas para las mipymes. "La Carta Porte ha ido poco a poco permeando en las empresas, pero no ha sido completamente adoptada. Además, genera más gastos administrativos a este tipo de compañías, las cuales ven un alza en costos administrativos de hasta 6 por ciento al aumentar la complejidad hasta en 10 veces más en estas áreas", dijo Iván Cárdenas, CEO y cofundador de BeGo, en entrevista con el diario. Además, indicó que uno de los retos es que la nueva regulación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicita entre 160 y 180 campos de información, algunos de los cuales son redundantes o tienen que ver más con el embarcador y no con el transportista. Asimismo, aseguro que el sistema BeGo, desarrollado por su empresa, se integra con las bases de datos del SAT y de otros servicios para obtención de direcciones y previene errores en campos de carga, empaquetado, unidades de medida, pesos, entre otros. La plataforma promete ahorrar 6 por ciento en procesos administrativos y hasta 17 mil pesos que los transportistas no tendrán que desembolsar en software o sistemas de facturación, timbrado e integraciones complejas. Recientemente, a través de un comunicado el SAT informó que los productores del sector primario quedarán exentos de multas y sanciones por la emisión incorrecta del CFDI con complemento carta porte.