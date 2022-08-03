Durante el primer semestre de 2022, la autoridad hacendaria percibió un incremento de 12.9% en ingresos por fiscalización. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtuvo 300 mil 694 millones de...

Durante el primer semestre de 2022, la autoridad hacendaria percibió un incremento de 12.9% en ingresos por fiscalización. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtuvo 300 mil 694 millones de pesos por fiscalización a los contribuyentes durante el primer semestre de 2022, lo que implicó un incremento de 12.9% anual en términos reales. Por cada peso invertido en actos de fiscalización se recuperaron 135.6 pesos en la primera mitad del año. Los ingresos por fiscalización durante enero-junio de 2022 representaron el 14.7% de los ingresos tributarios recaudados por el gobierno federal en el periodo de referencia, lo que también significó la segunda proporción más alta de la que se tenga registro, debajo del 15.4% observado en igual lapso de 2020, de acuerdo con la dependencia. Asimismo, por cada peso invertido en fiscalizar, el gobierno pudo obtener 135.6 pesos de ingresos por este concepto. En comparación con el primer trimestre del 2022, la rentabilidad de la fiscalización en el segundo trimestre creció 10.8 pesos. En enero-marzo, la rentabilidad registró 124.8 pesos por cada peso invertido. Según reporta El Economista, den la primera mitad del año, se realizaron 11,686 actos de fiscalización, un incremento de 9.1% en comparación con el mismo periodo del 2021. En enero-junio del año pasado la autoridad realizó 10,710 actos de fiscalización.

El SAT aumenta recaudación con actos de fiscalización

A través de un informe, Hacienda reveló que la efectividad de la fiscalización fue de 97.9% en el primer semestre, 96.8% mayor respecto de lo obtenido en el mismo periodo del 2021.

De acuerdo con un estudio de México Evalúa, el incremento de la recaudación tributaria ha sido impulsado por los actos de fiscalización promovidos por el SAT y no por la recaudación primaria de los impuestos. La autoridad hacendaria informó que la eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización obtuvo un saldo de 300,693 millones de pesos al primer semestre del año. Del total, 205,566 millones de pesos fueron cobrados como consecuencia de la intervención de la autoridad, a través de acciones para aumentar la eficiencia recaudatoria mediante programas que promueven la regularización.

Los restantes 95,127 millones de pesos son ingresos virtuales, es decir, cantidad que el contribuyente no podrá utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar compensaciones o aplicar pérdidas fiscales, lo que generará un incremento en la recaudación.

Las acciones que promueven la eficiencia recaudatoria son: el programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, el programa de caídas recaudatorias y la cobranza coactiva.