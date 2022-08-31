La deducción de colegiaturas solo aplica para educación básica, que abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y educación media superior. El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) aseguró que es necesario que el estímulo fiscal que permite la deducción de gastos escolares como las colegiaturas, se implemente también en universidades y posgrados, además de actualizar por la inflación los montos de deducción actuales. "Las universidades públicas no son suficientes para la demanda de personas que quieren estudiar una carrera. Recordemos que hay quienes a los 18 años comienzan la licenciatura y no pueden obtener un trabajo para pagar una escuela privada, por lo que la deducción de gastos escolares debería ser también para universidades e incluso posgrados" dijo en entrevista con El Contribuyente, Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del CCPM La deducción de pagos por servicios de enseñanza (colegiaturas) solo aplica para educación básica, que abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y educación medio superior que equivale al bachillerato. Al nivel universitario no le aplica este estímulo fiscal.

No son suficientes los montos del SAT

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la deducción de colegiaturas no deberá de exceder, por cada una de las personas a las que se les paga colegiatura, de los siguientes límites anuales:

Preescolar: $14,200

Primaria: $12,900

Secundaria: $19,900

Profesional técnico: $17,100

Bachillerato o su equivalente: $24,500

Asimismo, cabe destacar que no es posible hacer deducciones por concepto de inscripciones, cuotas de mantenimiento, material educativo, transportación escolar, materias o cursos adicionales, uniformes o exámenes de cualquier índole. "Estos montos no son adecuados y deben actualizarse porque ya que tienen 10 años desde que entraron en vigor, si vemos la inflación acumulada, tan sólo la del año pasado fue de 7.36%, deberían incrementarse los montos del SAT" dijo Ríos en entrevista con este medio.

Escuelas privadas afectadas por pandemia

La especialista explicó que los insumos de medidas de sanidad por la pandemia repercuten en las colegiaturas debido a la compra de materiales de sanitización, así como de protección personal como gel antibacterial y cubrebocas y el adecuamiento de las instalaciones de las escuelas, lo cual representa una inversión y gastos. De acuerdo con una nota publicada por Expansión, Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), dijo que debido a las dificultades económicas derivadas de la emergencia sanitaria por covid-19, 8,000 escuelas privadas cerraron en los últimos dos años y 5,000 no laboraron en el ciclo escolar anterior. "Las escuelas particulares están dando todas las facilidades, inclusive, la mayoría no aumentó las colegiaturas. Un 10%, inclusive, bajó colegiaturas. Y un mínimo por ciento, que podría ser un 5%, sí aumentó colegiaturas, pero no mucho" detalló en entrevista con el diario. La Encuesta para la Medición del Impacto covid-19 en la Educación (ECOVID-ED), del Inegi, arrojó que, de los 33.6 millones de estudiantes de 3 a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, 738,000 no concluyeron el año escolar. De esa cifra, 4.2% estudiaba en escuelas particulares. Para el ciclo 2020-2021, la matrícula bajó a 32.9 millones de alumnos. Una pérdida de 700,000 estudiantes. De las personas de 3 a 29 años que no se inscribieron en ese año escolar, 26.6% no lo hizo porque consideró que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% dijo que el motivo fue que alguno de sus tutores se quedó sin empleo y 19.3% porque su escuela cerró definitivamente. .