Los valores diario, mensual y anual de la Unidad de Medida estarán vigentes del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024 El 9 de enero pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) La UMA tendrá los siguientes valores en 2023: diario de $103.74 pesos, mensual de $3,153.70 pesos y anual de $37,844.40 pesos. La variación de la Unidad de Medida, en comparación con 2022, es de 7.82 por ciento que equivale a la inflación registrada el año pasado. La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. La UMA se creó en 2016 con la finalidad de desindexar el salario mínimo en el cálculo de obligaciones como multas o créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Así, fue posible subir el salario mínimo de los trabajadores mitigando parte de las presiones inflacionarias.

¿Cuándo entró en vigor el nuevo valor de la UMA?

A partir del 1 de febrero de 2023 entra en vigor el nuevo valor de la UMA, que aplicará desde dicha fecha y hasta el 31 de enero de 2024. Especialistas recomiendan actualizar y adecuar los sistemas administrativos, las herramientas computacionales y los papales de trabajo, ya que los parámetros que hace referencia a veces el salario mínimo ahora se entienden referidos a la UMA. Para calcular su valor, se multiplica la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).